Zgodnie z wolą rodziny zmarłego ks. kard. Henryka Gulbinowicza uroczystości pogrzebowe odbędą się poza archidiecezją wrocławską, a na prośbę najbliższych zmarłego informacja o czasie i miejscu pochówku nie będzie podawana do wiadomości publicznej - przekazała archidiecezja wrocławska.

Kard. Henryk Gulbinowicz, były metropolita wrocławski, zmarł 16 listopada w wieku 97 lat.



Jak przekazała archidiecezja wrocławska, w piątek 20 listopada o godz. 10.00 w w kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu zostanie odprawiona msza święta w intencji zmarłego hierarchy. Będzie jej przewodniczył abp Józef Kupny. Msza będzie transmitowana w internecie.



"Zgodnie z wolą rodziny śp. księdza kardynała uroczystości pogrzebowe odbędą się poza archidiecezją wrocławską. Na prośbę najbliższych zmarłego informacja o czasie i miejscu pochówku nie będzie podawana do wiadomości publicznej. Prosimy o uszanowanie tej decyzji" - poinformowała archidiecezja.



Sankcje dyscyplinarne

Kardynał Gulbinowicz został pozbawiony prawa do pochówku katedrze wrocławskiej decyzją Stolicy Apostolskiej. Dziesięć dni przed śmiercią hierarchy Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała o sankcjach nałożonych na arcybiskupa seniora. Jedna z nich dotyczy właśnie pozbawienia "prawa do nabożeństwa pogrzebowego w katedrze i pochówku w katedrze".



Ponadto kardynał otrzymał zakaz uczestnictwa w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych oraz używania insygniów biskupich. Nakazano mu wpłacenie "pewnej sumy pieniędzy jako darowizny na działalność Fundacji św. Józefa powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski w celu wspierania działań Kościoła na rzecz ofiar nadużyć seksualnych, pomocy psychologicznej oraz prewencji i kształcenia osób odpowiedzialnych za ochronę nieletnich".



Jak ustaliła Interia, sankcje dyscyplinarne nałożono za molestowanie, czyny homoseksualne i współpracę z ówczesną Służbą Bezpieczeństwa. Więcej TUTAJ.

Wieloletni metropolita wrocławski

Na początku listopada kard. Gulbinowicz trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Lekarze informowali wówczas o ciężkim stanie duchownego. - Hierarcha zmarł w szpitalu 16 listopada o godz. 10.40 - przekazał Interii ks. Rafał Kowalski, rzecznik archidiecezji wrocławskiej.



Henryk Gulbinowicz urodził się 17 października 1923 r. na Wileńszczyźnie. W 1944 r. rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Wilnie, przeniesionym w 1945 r. do Białegostoku, gdzie w czerwcu 1950 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W lutym 1970 r. otrzymał święcenia biskupie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. W styczniu 1976 r. mianowany został arcybiskupem metropolitą wrocławskim i funkcję tę pełnił do osiągnięcia wieku emerytalnego, do roku 2004 r. Od tego czasu mieszkał na terenie archidiecezji wrocławskiej jako arcybiskup senior.



W czasie stanu wojennego kard. Gulbinowicz wspierał działaczy dolnośląskiej Solidarności. Do historii przeszło ukrycie przez duchownego w Pałacu Biskupim związkowych pieniędzy - 80 mln zł. Gotówka po wprowadzeniu stanu wojennego pomogła m.in. w budowaniu wrocławskiego podziemia. Z najświeższych publikacji IPN wynika jednak , że przedstawianie kardynała jako niezłomnego antykomunisty jest błędem ze względu na jego współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Historycy z IPN ustalili, że ks. Gulbinowicz w latach 1970-1975 był traktowany przez esbeków jako kandydat na tajnego współpracownika, później - incydentalnie określano go jako kontakt operacyjny i raz jako kontakt poufny.



Kardynał przeprowadził we Wrocławiu synod archidiecezjalny, kongres pracy oraz założył wiele nowych parafii. Był przewodniczącym komitetu organizacyjnego 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu w 1997 r. Brał udział w pracach Konferencji Episkopatu Polski. W latach 1977-1987 był profesorem teologii moralnej i Wielkim Kanclerzem Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu.

Pracował w watykańskich Kongregacjach: ds. Duchowieństwa, ds. Kościołów Wschodnich i ds. Ewangelizacji Narodów. Uczestniczył w pracach VIII sesji zwykłej Światowego Synodu Biskupów w Watykanie.

Kard. Gulbinowicz był doktorem honoris causa trzech wrocławskich uczelni, w tym Papieskiego Wydziału Teologicznego. Był Honorowym Obywatelem Dolnego Śląska, Laureatem Dziecięcej Nagrody SERCA oraz 641. Kawalerem Orderu Uśmiechu. W lutym 2009 r. kard. Gulbinowicz został odznaczony Orderem Orła Białego.

"Należy się słowo: Przepraszam"

Po opublikowaniu decyzji Watykanu głos w sprawie kard. Gulbinowicza zabrała archidiecezja wrocławska, która w wydanym komunikacie przeprosiła osoby skrzywdzone przez kard. Gulbinowicza. Tydzień później metropolita wrocławski abp Józef Kupny wystosował do list do wiernych.

"Ufam, że Stolica Apostolska zbadała sprawę kard. Gulbinowicza bardzo rzetelnie, a podjęte decyzje mają stanowić nie tyle sąd nad jego osobą, ile być wyrazem ludzkiej uczciwości wobec osób, które w przeszłości doznały krzywd i cierpienia. Przede wszystkim tym osobom należy się słowo 'przepraszam'" - napisał. Więcej TUTAJ .