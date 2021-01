Fundacja Polsat, która od lat wspiera dzieci walczące z chorobami rzadkimi, wybuduje Centrum Chorób Rzadkich przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Pomoże w tym operator sieci Plus, który do wpłat na rzecz budowy centrum dołoży swoją część.

Szacuje się, że na choroby rzadkie cierpią trzy miliony Polaków, a zdecydowaną większość chorych stanowią dzieci. Zazwyczaj zmagają się oni nie tylko z bólem czy niepełnosprawnością, ale także z długim czasem oczekiwania na prawidłową diagnozę oraz niewystarczającą opieką lekarską. Często nie stać ich na bardzo drogie leki.

Fundacja Polsat, która dzięki wieloletniemu wsparciu dzieci cierpiących na choroby rzadkie doskonale zna problemy i potrzeby małych pacjentów, zdecydowała się zbudować Centrum Chorób Rzadkich w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

By to niezwykle potrzebne miejsce powstało jak najszybciej, do akcji charytatywnej włączył się Plus. Klienci operatora otrzymali SMS-a zachęcającego do wsparcia budowy centrum. Zasada wspólnej pomocy jest prosta: wystarczy wejść na stronę Fundacji Polsat , do 28 lutego 2021 r. wpłacić dowolną darowiznę na zbiórkę Fundacji Polsat dotyczącą budowy Centrum Chorób Rzadkich w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Plus przekaże natomiast na rzecz Fundacji darowiznę od siebie.

Efekty wspólnego zaangażowania widoczne będą w ciągu najbliższych miesięcy - klinika ma powstać do końca marca.