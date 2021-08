- Wzmocnienie granicy polegać będzie na budowie płotu, który będzie ustawiony wzdłuż wojskowych zasieków. Chodzi o wzmocnienie granicy. O to, że napór jest tak duży, a spodziewamy się jeszcze większego, że te zasieki, które służą na co dzień wojsku, okazały się za słabe jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa i szczelności - tłumaczył Błaszczak.

Jak dodał, prace zaczną się jeszcze w tym tygodniu. - Płot będzie w wysokości 2,5 metra. Będzie zbudowany z zasieków ułożonych pierścień na pierścieniu. Będzie stanowił solidną zaporę - podkreślił.

Płot jak na Węgrzech

- Wczoraj prezydent Andrzej Duda przeprowadził odprawę dot. bezpieczeństwa. Jednym z jej elementów była sprawa szczelności granicy. Podjąłem się tego wzywania i razem z dowódcami omówiliśmy szczegóły tego, jak taka konstrukcja powinna wyglądać. Wybraliśmy wzór ogrodzenia, które od kilku lat stoi na granicy węgiersko-serbskiej - mówił szef MON.

Błaszczak podkreślił także, że do zapewnienia bezpieczeństwa na granicy potrzebna jest większa liczba żołnierzy. - Podwoimy ich liczbę, do 2 tys. - mówił.



"Atak na Polskę"

- Mamy do czynienia z wojną hybrydową, z atakiem na Polskę. To próba wywołania kryzysu migracyjnego. Europa widziała z czym to się wiąże w 2015 r., wtedy uruchomiono szlak bałkański teraz jest próba uruchomienia szlaku przez Polskę - mówił Błaszczak o sytuacji na granicy z Białorusią.

Jak dodał, "nie zgadzamy się na to, żeby triumfowali handlarze ludźmi, żeby to wszystko, co jest wykonywane przez reżim Łukaszenki, zatriumfowało".

Migranci na granicy

Po białoruskiej stronie granicy z Polską w okolicy Usnarza Górnego od kilkunastu dni koczuje grupa migrantów. Osoby, które ją tworzą chcą się dostać do Polski i starać się o pomoc międzynarodową. Straż Graniczna podała, że są tam 24 osoby.

Część miała wrócić na Białoruś. Z białoruskiej strony przed ewentualnym odwrotem zagradzają im drogę białoruskie służby. Przejścia na polską stronę pilnują żołnierze i funkcjonariusze SG.

Premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii we wspólnym oświadczeniu podkreślili, że "bieżący kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany przez reżim Alaksandra Łukaszenki".

Szefowie rządów zaznaczyli również, że Białoruś musi przyjąć odpowiedzialność za osoby, którym zorganizowała przyjazd oraz wezwali rządzących do zaprzestania działań, które prowadzą do eskalacji napięć.

