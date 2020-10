Płock: Prokuratura wnioskuje o umorzenie śledztwa, podejrzany o wysadzenie bloku niepoczytalny

Z uwagi na niepoczytalność podejrzanego, Prokuratura Okręgowa w Płocku (Mazowieckie) skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania wobec 47-letniego Krzysztofa P., któremu w 2019 r. przedstawiono zarzuty, dotyczące przygotowań do wysadzenia bloku mieszkalnego w tym mieście.

Zdjęcie Prokuratura w Płocku /Portal Plock /Agencja FORUM

Jak poinformowała rzeczniczka płockiej Prokuratury Okręgowej Iwona Śmigielska-Kowalska, we wniosku o umorzenie śledztwa wobec Krzysztofa P. wniesiono jednocześnie o jego umieszczenie w zakładzie zamkniętym.

- Został skierowany wniosek do Sądu Rejonowego w Płocku o umorzenie postępowania karnego wobec stwierdzenia niepoczytalności podejrzanego, co do której biegli nie mieli wątpliwości. Wniesiono przy tym o zastosowanie wobec podejrzanego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie z uwagi na stwierdzenie niepoczytalności zagrażającej bezpieczeństwu - powiedziała Śmigielska-Kowalska.

Krzysztof P. został zatrzymany w listopadzie 2019 roku, w ramach wspólnej akcji CBŚP i ABW przeprowadzonej w Płocku. W ramach wszczętego wówczas śledztwa przedstawiono mu zarzuty, iż bez wymaganego zezwolenia wyrabiał i gromadził substancje wybuchowe wytworzone sposobem domowym, które mogły sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, a także, że posiadał w swoim mieszkaniu materiały wybuchowe, których właściwości i sposób przechowywania mogły doprowadzić do ich eksplozji.

Policja ewakuowała mieszkańców bloku

- Jak zaznaczono we wniosku do sądu o umorzenie postępowania, podejrzany w czasie popełnienia czynów, z powodu przejawiania utrwalonych zaburzeń depresyjnych, nie mógł rozpoznać ich znaczenia i pokierować swym postępowaniem - dodała rzeczniczka płockiej Prokuratury Okręgowej.

Prowadzone tam śledztwo miało związek z wydarzeniami z 15 listopada 2019 r., gdy policja ewakuowała na pięć godzin mieszkańców bloku przy ul. Kossobudzkiego w tym mieście, gdzie mieszkał 47-letni Krzysztof P., a także znajdujące się w pobliżu przedszkole i szkołę - w sumie ponad 430 osób. Ewakuację przeprowadzono z uwagi na konieczność bezpiecznego dla ludzi usunięcia odkrytych w mieszkaniu mężczyzny niebezpiecznych materiałów i substancji chemicznych. Substancje takie, mogące służyć do wyrobu materiałów wybuchowych, zabezpieczono też na działce, z której korzystał Krzysztof P.

Tego samego dnia, już po wywiezieniu z bloku niebezpiecznych materiałów i chemikaliów, rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka ujawnił, że w mieszkaniu Krzysztofa P. była duża ilość materiałów wybuchowych i były one przygotowane do detonacji.