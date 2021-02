Platforma Obywatelska: Czas na zmiany!

"Czas na zmiany!" - ogłosiła dziś Platforma Obywatelska na Twitterze. Komunikat prawdopodobnie ma związek z planowanym na sobotę wydarzeniem.

Co prawda w sobotę nie zostanie jeszcze przedstawiony zapowiadany wcześniej nowy program ideowy partii, ale ożywienie jej członków w mediach społecznościowych może sugerować, że omówiony będzie plan działania na najbliższy czas. W wydarzeniu mają wziąć udział m.in. Borys Budka i Rafał Trzaskowski.

Atmosferę podgrzał Borys Budka, który udostępnił tweeta PO ze znaczącym komentarzem. Szef partii napisał: "Sprawa jest poważna, nie lekceważę jej!".

Polityk nawiązał w ten sposób do wypowiedzi byłego szefa PO Donalda Tuska, który podobnymi słowami skomentował wybuch afery taśmowej w 2014 roku. Przypomnijmy, było to jedno z wydarzeń, które doprowadziły do utraty władzy przez Platformę Obywatelską.

20. urodziny Platformy

Platforma świętowała w styczniu 20-lecie swojego istnienia. W związku z tym partia zapowiedziała, że we współpracy z wyborcami przygotuje nową Deklarację Ideową.

"Na wiosnę przedstawimy Polkom i Polakom nową umowę społeczną, której celem będzie przywrócenie wzajemnego szacunku i zaufania między obywatelami, a państwem" - napisał w liście otwartym Borys Budka.