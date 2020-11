Analizujemy poprawki Senatu do ustawy wprowadzającej tzw. tarczę 6.0. Część z nich - te, które rozszerzają listę branż objętych wsparciem, zostanie zaakceptowana - powiedział na konferencji prasowej wicepremier minister rozwoju, pracy i technologii. Jarosław Gowin przedstawił Plan dla Pracy i Rozwoju, który zakłada bezpośrednią pomoc dla firm w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią.

- Na tarcze branżową i finansową przeznaczamy około 40 mld zł - zapowiedział Jarosław Gowin.

"Dzięki temu planowi warunki prowadzenia działalności gospodarczej staną się przewidywalne. (...) W czasach kryzysu przede wszystkim musimy zapewnić byt polskim rodzinom i przetrwanie polskim firmom" - powiedział Gowin.

Wicepremier poinformował, że nowy plan będzie działał w trzech obszarach. - Po pierwsze, na tarczę branżową dla kilkudziesięciu branż oraz na kontynuację Tarczy Finansowej przeznaczymy około 40 mld zł - powiedział . (...) Drugi obszar to Nowy Kierunek - mówił wicepremier. Wskazał, że chodzi o pakiet działań wspierających firmy zmuszone do transformacji, "do dostosowania się do zmienionych potrzeb rynku".

- Trzeci obszar to Impuls dla Rozwoju. Składa się na niego wiele działań, które w tej chwili rozpoczynamy - powiedział Gowin. Wyjaśnił, że Impuls dla Rozwoju to m.in. poszerzenie pakietów deregulacyjnych.

"Mamy tu bardzo dużą elastyczność"

Podczas konferencji Gowin był pytany, czy jest szansa, że część poprawek przyjętych przez Senat zostanie zaakceptowana i czy zakres podmiotów objętych pomocą zostanie doprecyzowany. W odpowiedzi zapewnił, że poprawki Senatu są analizowane "z dobrą wolą tak, by uwzględnić te, które mają racjonalne uzasadnienie". - Z całą pewnością część poprawek Senatu, rozszerzająca PKD (kody Polskiej Klasyfikacji Działalności), które zostaną objęte pomocą, zostanie zaakceptowana - poinformował.

Zaznaczył, że ustawa wprowadzająca Tarczę 6.0 wyposaża Radę Ministrów w prawo do wydawania rozporządzeń, które będą poszerzały lub być może zawężały listę branż objętych pomocą. - Mamy tu bardzo dużą elastyczność, by właściwie reagować na zmianę sytuacji. Liczymy, że sytuacja branż będzie ulegała poprawie. Warto wspomnieć o branży handlowej, która po miesiącu zawieszenia sprzedaży w galeriach handlowych, dużych sklepach wielkopowierzchniowych, została całkowicie odmrożona - powiedział Gowin.

Wicepremier liczy, że "dobre wiadomości związane ze spadkiem liczby zakażeń i zbliżaniem się perspektywy użycia szczepionki pozwolą w jak najszybszym tempie zlikwidować istniejące obostrzenia".

Wypłatami zajmą się urzędy pracy

Przypomniał, że wiosną tarcza antykryzysowa była skierowana do szerokiej grupy przedsiębiorstw. - Teraz nie ma potrzeby stosowania takich szerokich instrumentów. Te 150 mld zł, które trafiły lub jeszcze trafią to dług, który każdy z nas będzie musiał w przyszłości spłacać. Dlatego tym razem pomoc jest kierowana bardzo precyzyjnie do konkretnych branż. Rząd wytypował ok. 40 takich branż. Nie wykluczamy możliwości poszerzenia ich o kolejne - zadeklarował wicepremier.

Zapytany, czy w związku z opóźnieniami, które miały miejsce wiosną w Warszawie w wypłacie mikropożyczek dla przedsiębiorców, to zadanie w dalszym ciągu będzie realizowane przez urzędy pracy, Gowin poinformował, że w tej kwestii nie są planowane zmiany. Wyraził nadzieję, że tym razem wypłata bezzwrotnych dotacji przebiegnie bez problemu.





Zniesienie zakazu handlu w niedzielę 6 grudnia. Gowin liczy na Senat

- Rzeczywiście to nasze ministerstwo zainicjowało projekt polegający na nadaniu niedzieli 6 grudnia charakteru niedzieli handlowej - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej Gowin.

- Liczę na to, ze Senat bezzwłocznie, jeszcze w tym tygodniu, przyjmie te przepis. Wierzymy w to, że pan prezydent Andrzej Duda przychyli się do tej propozycji - powiedział Gowin.

Wicepremier tłumaczył, że zawsze popierał rozwiązanie polegające na tym, że niedziele co do zasady są dniami wolnymi od pracy, od handlu i "takie jest stanowisko naszego rządu".

- 6 grudnia ma być niedzielą handlową z wyjątkowych powodów. Nie tylko gospodarczych. Potrzebujemy pewnego odbicia służącego wsparciu tych branż, które w ostatnich tygodniach były objęte obostrzeniami. Ale 6 grudnia powinien być niedzielą handlową także ze względów zdrowotnych, po to żeby rozgęścić liczbę osób, które chcą odwiedzać sklepy w przededniu Św. Mikołaja i niemalże Świąt Bożego Narodzenia - tłumaczył wicepremier.

Resort rozwoju, pracy i technologii zajmuje się dziedzinami budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwem, gospodarką, turystyką oraz pracą. Ministerstwo zostało utworzone 7 października 2020 r. Pierwszym jego szefem został powołany Jarosław Gowin.