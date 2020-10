Sejm nieoczekiwanie przerwał we wtorek nadzwyczajne posiedzenie. Stało się to po tym, jak opozycja wygrała głosowanie nad wnioskiem formalnym Koalicji Obywatelskiej o odroczenie obrad o jeden dzień.

Zdjęcie Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki podczas nadzwyczajnego posiedzenia, które zostało przerwane /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Wskutek słabej frekwencji w swoich szeregach PiS przegrało głosowanie nad wnioskami formalnymi. Wśród nich był wniosek KO odroczenie obrad Sejmu do środy (21 października).

Cezary Tomczyk (KO) argumentował wniosek tym, że projekt ustawy covidowej PiS, nad którym Sejm miał dziś obradować, wpłynął późnym wieczorem w poniedziałek i posłowie nie mieli szansy się z nim dokładnie zapoznać.



Po przegranym głosowaniu prowadzący obrady Ryszard Terlecki ogłosił 10 minut przerwy i zaprosił kluby na Konwent Seniorów. Próbował przekonać KO do wycofania wniosku, proponując kilka godzin przerwy na zapoznanie się ze wspomnianym projektem (i innymi). KO tę propozycję odrzuciła.

Terlecki przyznał, że "jest zmuszony" przerwać obrady do jutra. Zostaną wznowione w środę o godz. 9.