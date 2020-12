PiS podsumowuje rok 2020. Nowy spot

"Za nami bardzo ciężki rok, mimo wszystko cieszymy się sukcesami. To Polska wynegocjowała największy budżet z Unii Europejskiej, te 770 mld zł to 770 miliardów szans na lepsze jutro" - można usłyszeć w nowym spocie opublikowanym przez Prawo i Sprawiedliwość.

PiS opublikowało w mediach społecznościowych krótki film, w którym podsumowano mijający rok oraz podkreślono, że Polska wynegocjowała 770 mld zł z unijnego budżetu.

"Za nami bardzo ciężki rok. Gdyby w 2019 ktoś powiedział, co wydarzy się w 2020, nikt by nie uwierzył. To rok nie tylko walki o zdrowie, bezpieczeństwo i gospodarkę, ale o to, co będzie z nami jutro, za miesiąc, czy za kilka lat. Mimo wszystko cieszymy się sukcesami, które w natłoku informacji mogą przejść niezauważone, a są wielkie" - mówi lektorka.

W spocie podkreślono, że to Polska wynegocjowała największy budżet z Unii Europejskiej. "Te pieniądze to 770 mld zł. To 770 miliardów szans na lepsze jutro: na miejsca pracy, na pomoc firmom, na rozwój, na lepszą edukację, na wsparcie polskiego rolnictwa" - słyszymy.

"Wszyscy wiemy, że po nocy przychodzi dzień. 2021 - nowy, lepszy czas. Prawo i Sprawiedliwość" - podsumowano.

Fogiel: Przypominamy o sukcesie

- Tym spotem przypominamy o sukcesie z wynegocjowaniem ogromnych środków, najwyższych w historii z Unii Europejskiej. Jego skala została w ostatnich tygodniach nieco przysłonięta bieżącą polityką, a warto o tym mówić - powiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Jak dodał, gdyby odnosić się do dotychczasowych środków i "słynnego tortu z euro, którym chwalił się kiedyś były premier Donald Tusk, my wynegocjowaliśmy takich tortów 2 i pół".

- Chcemy, by perspektywa tych środków, ich wykorzystania dla rozwoju i odbudowy, dała Polakom nadzieję i była szansą na odbicie gospodarcze i społeczne w nadchodzącym roku. To Prawo i Sprawiedliwość cały czas jest jedyną partią, która daje Polakom gwarancje bezpieczeństwa w trudnym czasie związanym z pandemią - podkreślił Fogiel.

Kompromis w Brukseli

W ubiegłym tygodniu, po uprzedniej zgodzie Parlamentu Europejskiego, kraje członkowskie w ramach Rady UE przyjęły rozporządzenie określające budżet unijny na lata 2021-2027 w wysokości 1074,3 mld euro dla unijnej "27" w cenach z 2018 r. Wraz z funduszem odbudowy w wysokości 750 mld euro pozwoli to UE na zapewnienie bezprecedensowego finansowania w wysokości 1,8 bln euro w nadchodzących latach na wsparcie naprawy gospodarek po pandemii COVID-19 i realizację priorytetów UE.

Przyjęcie kolejnego wieloletniego budżetu UE stało się możliwe, po tym gdy na grudniowym szczycie UE doszło do porozumienia ws rozporządzenia dotyczącego mechanizmu warunkowości - łączącego dostęp do środków UE z kwestią praworządności. Rozporządzeniu sprzeciwiały się Polska i Węgry uznając m.in. że zawiera ono rozwiązania pozatraktatowe. Premierzy obu krajów zapowiadali możliwość zawetowania budżetu UE na lata 2021-2027.



Po kolejnych negocjacjach przywódcy osiągnęli kompromis i w konkluzjach Rady Europejskiej znalazły się zapisy dotyczące mechanizmu warunkowości m.in., że budżet UE, włączając Next Generation EU (instrument odbudowy), musi być chroniony przeciwko wszelkiego rodzaju nadużyciom finansowym, korupcji, konfliktowi interesów, a samo ustalenie, że doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu blokowania środków finansowych dla państw członkowskich.



