PiS kieruje wniosek w sprawie TSUE do Trybunału Konstytucyjnego. Politycy komentują

Polska

- TSUE próbuje ingerować nie tylko w kompetencje organów konstytucyjnych państwa, ale dokonuje wręcz wykładni kontroli zgodności prawa krajowego z konstytucją - przekonuje poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, komentując wniosek posłów prawicy do Trybunału Konstytucyjnego. - To kolejny przejaw ochoty rządzących na wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej - twierdzi z kolei poseł KO Michał Szczerba. Jak dodaje, intencją wniosku jest nie tylko obejście prawa międzynarodowego, ale przede wszystkim doprowadzenie do jego niestosowania.

Zdjęcie Trybunał Konstytucyjny / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News