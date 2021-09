Piotr Duda: To porozumienie przybliżało nas do zwycięstwa i rejestracji jednolitego związku zawodowego "Solidarność"

- To porozumienie przybliżało nas do zwycięstwa i rejestracji jednolitego związku zawodowego "Solidarność", ale to porozumienie i rozpoczęty strajk to był szok dla komunistów. Dla nich wielki cios i zawód, bo nigdy nie liczyli na to, że Śląsk stanie, że Śląsk zastrajkuje, bo przecież tu miało być tak cudownie, wspaniale, a tak nie było - mówił przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, który w piątek w Jastrzębiu-Zdroju wziął udział w obchodach 41-lecia podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.

Zdjęcie Przewodniczący Solidarności Piotr Duda podczas uroczystości przed pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego w Jastrzębiu-Zdroju / Andrzej Grygiel / PAP