Piotr Bromber zarabia więcej niż lekarz specjalista? OZZL pyta, dlaczego

Polska

Piotr Bromber, nowy wiceminister ds. dialogu w resorcie zdrowia zarabia ponad 16 tys. miesięcznie. To prawie dwa razy więcej niż lekarz specjalista z 20-letnim stażem - podkreśla OZZL i pyta o to ministerstwo zdrowia. Co odpowiedział resort?

Zdjęcie Piotr Bromber / Polsat News