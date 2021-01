Pies zrzucony z wiaduktu. "Zgon zwierzęcia nastąpił w wyniku upadku z wysokości"

W Siędlęcinie (pow. karkonoski) nieustaleni sprawcy zrzucili z wysokiego wiaduktu kolejowego psa. Zwierzę zmarło wskutek obrażeń odniesionych podczas upadku z wysokości oraz ran powstałych od "nadziania się" na otaczające wiadukt konary drzew. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt poszukuje sprawcy. Za pomoc wyznaczono nagrodę.

Zdjęcie Za pomoc w odnalezieniu sprawcy wyznaczono nagrodę /Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt /facebook.com

Jak informuje Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt do zdarzenia doszło w przeciągu minionej doby. Pies w typie owczarka niemieckiego miał około 10 lat.

"Do zdarzenia musiało dojść w ciągu ostatniej doby - wskazuje na to stan zwłok oraz stopień zmian pośmiertnych" - czytamy we wpisie.

Śmierć zwierzęcia nastąpiła wskutek upadku z dużej wysokości. "Charakter obrażeń wskazuje na to, że zgon zwierzęcia nastąpił w wyniku upadku z wysokości i 'nadziania się' na wystające konary, co spowodowało perfirację jamy brzusznej i wypadnięcie trzewi. Następnie psiak stoczył się w głąb wąwozu" - czytamy.



Za pomoc w odnalezieniu sprawcy lub sprawców została wyznaczona nagroda. "Poszukujemy sprawcy (i/lub właściciela) tego bestialskiego czynu i wyznaczamy nagrodę w wysokości 2500 zł za wskazanie kata" - pisze Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt.