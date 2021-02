​Pies walczy o życie. Pijany mężczyzna wlał mu do pyszczka płyn do toalet

W piątek, podczas nieobecności właścicielki, jej konkubent znajdując się pod wpływem alkoholu wlał pieskowi do pyszczka prawie całą butelkę środka do czyszczenia toalet - poinformowała na Facebooku Fundacja Centaurus, która opiekuje się zwierzęciem.

Zdjęcie Suczka Zizi walczy o życie. /Facebook /

Suczka o imieniu Zizi jest w ciężkim stanie. Ze względu na uszkodzenia spowodowane przez chemikalia, nie jest w stanie samodzielnie jeść. Lekarze weterynarii nie są w stanie ocenić, jak rozległe są poparzenia dalszego odcinka przewodu pokarmowego. Próba rozwierania pyska kończy się krwotokiem i wyraźnie wywołuje bolesność - informują przedstawiciele fundacji.

Reklama

Kilka lat wcześniej suczka została przyniesiona do kliniki weterynaryjnej z ranami ciętymi. Wówczas tłumaczono jej stan pogryzieniem przez innego psa.

Obecnie Zizi została wprowadzona w stan śpiączki i znajduje się pod całodobową opieką. Weterynarze nie są pewni, czy zdoła przeżyć. Wiadomo jednak, że leczenie jej będzie kosztowne. Właścicielka psa zrzekła się go.

"Ze swoje strony obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań by oprawca został postawiony przed wymiarem sprawiedliwości. Dołożymy starań jako oskarżyciel posiłkowy, by został skazany. Będziemy wnosili by zwrócił koszty leczenia i rehabilitacji Zizi" - zapowiedzieli przedstawiciele Fundacji Centaurus na Facebooku.

O znęcanie się nad suczką podejrzewany jest 36-latek. Mężczyzna nie przyznaje się do winy i - jak informuje "Gazeta Wrocławska" - nie przyznaje się do winy. Przekonuje, że doszło nieszczęśliwego wypadku. Śledczy z prokuratury Wrocław Stare Miasto zebrali dowody, które przekonały sąd, że mogło dojść do przestępstwa.