Ciekawostki Pierwszy dzień jesieni i od razu gwałtowne zjawisko na Bałtyku

Według wyliczeń strażaków najwięcej interwencji odnotowano w woj. pomorskim - 260, zachodniopomorskim - 252, warmińsko-mazurskim - 250 oraz mazowieckim - 110.

- Działania polegały głównie na usuwaniu przewróconych drzew i połamanych gałęzi z dróg i budynków - zaznaczył Kierzkowski.

Przygniecione samochody, mieszkańcy bez prądu

W samym województwie warmińsko-mazurskim wiatr w nocy połamał ponad 300 drzew i konarów. Najwięcej interwencji odnotowano w okolicach Olsztyna, Braniewa oraz w powiecie kętrzyńskim.

W Olsztynie drzewo spadło na zaparkowane na parkingu auto, w powiecie braniewskim auto wjechało w drzewo, które tarasowało drogę. Strażacy podkreślają, że na skutek wichury nikt nie został ranny.

Reklama

Spadające gałęzie i drzewa zerwały także linie energetyczne w okolicach Elbląga i Braniewa - bez prądu rano pozostawało ok. 550 odbiorców. W Elblągu strażacy zasilali respirator, pod którym podłączona była w prywatnym mieszkaniu chora osoba.

Prognoza na pierwsze dni jesieni

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w piątek rano silny wiatr będzie wiał w przeważającej części kraju - w paśmie nadmorskim oraz na wschodzie i południu Polski.

W związku z silnym wiatrem i gwałtownymi wzrostami stanów wód Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia.

W porywach do 115 km/h nad morzem

Ostrzeżenie 1 stopnia przed silnym wiatrem, które będzie obowiązywało w piątek do godz. 12, dotyczy ono województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

W tych rejonach - jak donosi IMGW - wiatr powieje z prędkością do 72 km/h, w porywach do 90 km/h.

Ostrzeżenie 2. stopnia obejmuje tereny zachodniopomorskiego i pomorskiego. Tam powieje z prędkością do 90 km/h, w porywach do 115 km/h. Dla tych rejonów do godz. 10 obowiązuje też 1 stopień ostrzeżenia hydrologicznego. Mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia na Androida »





Pierwszy weekend jesieni. Nawet 24 st. Celsjusza

- W ciągu dnia w piątek temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez około 15 stopni w okolicach Warszawy, do 17 stopni na Dolnym Śląsku i okolicach Szczecina - powiedział Michał Ogrodnik, synoptyk IMGW.

W nocy z piątku na sobotę mocniej wiać będzie jeszcze nad morzem, gdzie prędkość wiatru może osiągnąć 65 km/h. W nocy będzie pochmurno. Niewielkie opady dające w sumie do 2 mm deszczu spodziewane są głównie na wschodzie kraju. Temperatura w nocy wyniesie od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 11 stopni w centrum, 12 na Dolnym Śląsku i 16 stopni w woj. lubuskim.

Na najbliższy weekend meteorolodzy zapowiadają stopniowe ocieplenie, z temperaturami dochodzącymi w niedzielę i poniedziałek do 22-24 stopni Celsjusza.

Prognozę dla wybranej miejscowości sprawdź w serwisie POGODA INTERIA .