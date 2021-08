Zastępca rzecznika Porozumienia Jan Strzeżek zapytany o to, co stanie się z posłami Porozumienia, którzy głosowali za tzw. ustawą medialną. - Decyzja zostanie podjęta w ciągu najbliższych godzin. To był wielki test charakteru dla wszystkich polityków Porozumienia. Przykre, że niektórzy go nie zdali - powiedział Jan Strzeżek.

Strzeżek dopytywany o to, kiedy decyzja zostanie podjęta powiedział, że raczej będą to wczesne godziny poranne.



Pięcioro posłów "za"

Odniósł się też do pytania dotyczącego konsekwencji, jakie grożą tym posłom. - Mówiąc szczerze, ciężko, żeby ktoś, kto nie wyznaje naszych wartości dalej był w Porozumieniu Jarosława Gowina - powiedział.



Za nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji głosowało 228 posłów, przeciw było 216, wstrzymało się 10. Za nowelą opowiedziało się m.in. pięcioro posłów Porozumienia: Marcin Ociepa, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Anna Dąbrowska-Banaszek i Mieczysław Baszko - wynika z danych na stronach sejmowych.