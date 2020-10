"Piątka dla zwierząt". Senat nie zgodził się na odrzucenie noweli w całości

Senat nie zgodził się w środę (14 października) na odrzucenie w całości noweli o ochronie zwierząt, która m.in. wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny. Przyjęto także kilkadziesiąt poprawek.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Jakub Kaminski/East News /East News

Za odrzuceniem wniosku komisji rolnictwa głosowało 64 senatorów, za było 24, dziewięciu wstrzymało się od głosu.

Reklama

Senat odrzucił także w kolejnym głosowaniu wniosek Lewicy o przyjęcie noweli bez poprawek. Za wnioskiem głosowało dwóch senatorów, przeciwko 97, a jeden się wstrzymał.

Za rekomendacją Senatowi odrzucenia noweli ustawy o ochronie zwierząt opowiedziała się w poniedziałek komisja rolnictwa i rozwoju wsi. Wniosek o odrzucenie nowelizacji złożył senator Ryszard Bober (PSL). Poparło go pięciu senatorów PiS oraz dwóch Koalicji Obywatelskiej i wnioskodawca. Dwóch senatorów PiS wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw wnioskowi.

Przyjęto poprawki

Kilkadziesiąt poprawek wprowadził Senat do noweli ustawy o ochronie zwierząt.

Senatorowie poparli poprawkę zgłoszoną przez PiS zakładająca, że bez ograniczeń możliwy będzie ubój rytualny drobiu, czyli rozwiązanie zaproponowane ostatnio przez rząd.

Senatorowie przyjęli też poprawkę zgłoszoną przez senatora KO Marka Borowskiego, która przewiduje, że hodowla zwierząt na futra może być prowadzona do 31 lipca 2023 r., a ubój rytualny na obecnych zasadach - do 31 grudnia 2025 r.

Zgodnie z tą poprawką, po wejściu w życie przepisów noweli podmiotom prowadzącym wygaszaną działalność przysługiwałoby roszczenie skierowane do Skarbu Państwa o odszkodowanie za poniesioną szkodę wynikającą z konieczności dostosowania się do nowych przepisów. Wnioski w sprawie rekompensat będzie rozpatrywał minister rolnictwa, a od jego decyzji będzie przysługiwało odwołanie do sądu.

Za tą poprawką autorstwa senatora Borowskiego głosowało 50 senatorów, 42 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.

Poparcie uzyskała także kolejna poprawka autorstwa Borowskiego, wprowadzającą obowiązek czipowania psów oraz regulująca tę kwestię.

Senatorowie nie poparli natomiast m.in. poprawki złożonej przez senatorów PSL i PiS o wykreślenie z noweli zapisów ograniczających ubój rytualny.

Za przyjęciem ustawy z przyjętymi poprawkami opowiedziało się 76 senatorów, 11 było przeciw, 10 wstrzymało się od głosu.