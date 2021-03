Paweł Kukiz przyznał, że rozmawiał z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na temat sędziów pokoju. - Wyraził zainteresowanie, uważa, że jest to potrzebna instytucja - powiedział polityk w programie "Graffiti" w Polsat News.

Paweł Kukiz, pytany przez prowadzącego Marcina Fijołka o pomysł sędziów pokoju powiedział, że idzie "jak po grudzie", ale "do przodu" . - Nikt wcześniej, przed wejściem Kukiz'15 do parlamentu tej instytucji, przynajmniej w sposób żarliwy, o tym nie mówił. Jest to instytucja, która usprawniłaby bardzo mocno sądownictwo - powiedział.

Jak dodał, byłby to sędzia wybierany przez obywateli spośród prawników do rozstrzygania najprostszych sporów

- Wczoraj wieczorem rozmawiałem w tej sprawie z ministrem Pawłem Szrotem. Mam nadzieję, że w tym tygodniu, a najpóźniej w przyszłym zostanie powołany zespół do spraw sędziów pokoju, gdzie Kukiz'15 wystawi swojego przedstawiciela - powiedział.

- Przyszedłem z takimi postulatami, które ograniczają "koryto", ograniczają możliwość autorytarnego sprawowania władzy. Także bezkarności często przestępców, którzy funkcjonują w polityce i nie ponoszą odpowiedzialności karnej za swoje wadliwe decyzje albo działania korupcyjne - powiedział lider koła Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia.

