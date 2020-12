- Pogłoski, że wchodzę do Zjednoczonej Prawicy, to totalna bzdura - oświadczył w środę (2 grudnia) Paweł Kukiz. Lider Kukiz'15 ponownie zapowiedział, że będzie chciał założyć koło poselskie, a w przyszłości być może klub.

Zdjęcie Paweł Kukiz / Arkadiusz Lawrywianiec /Agencja FORUM

Paweł Kukiz w środę na antenie Radia Wrocław przypominał, że porozumienie zawarte z PSL w sierpniu 2019 r. o utworzeniu Koalicji Polskiej, oprócz wspólnych postulatów, wskazywało też, że wszystkie podmioty wchodzące w skład Koalicji Polskiej są równe. - Podmioty te były zobligowane do wspólnego głosowania jedynie w kwestiach objętych przedmiotem umowy, a w pozostałych kwestiach mieliśmy mieć do czynienia z pluralizmem, i to nie zostało dochowane - mówił Kukiz.

Lider Kukiz'15 podkreślił, że o relegowaniu jego ugrupowania z Koalicji Polskiej zdecydowała Rada Naczelna PSL. - Zdecydowała o tym, nie biorąc pod uwagę głosów pozostałych podmiotów wchodzących w skład tej kolacji - powiedział polityk.

"Pogłoski, że jakoby wchodzę do PiS, to totalna bzdura"

Pytany jaki będzie dalszy los formacji Kukiz'15, jej lider powiedział, że najpierw formalnie musi otrzymać potwierdzenie, że "wszystkie podmioty Koalicji Polskiej zdecydowały, że zostaliśmy z Koalicji Polskiej wydaleni".

- Wtedy będę mógł stworzyć koło, a w przyszłości być może uda się w taki sposób postępować, żeby stworzyć klub. Te wszystkie pogłoski, że jakoby wchodzę do PiS, do Zjednoczonej Prawicy, to totalna bzdura" - powiedział Kukiz.

W ubiegłym tygodniu Rada Naczelna PSL zdecydowała o zakończeniu współpracy z ugrupowaniem Pawła Kukiza w ramach Koalicji Polskiej, między innymi z powodu głosowań, w których posłowie tego ruchu poparli uchwałę PiS wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych w UE.

W konsekwencji z nazwy klubu usunięto Kukiz'15. Obecnie klub nazywa się: Koalicja Polska - PSL, UED, Konserwatyści. Przed piątkowym posiedzeniem Sejmu klub zamierza także zmienić skład prezydium i z funkcją wiceprzewodniczącego ma się pożegnać Jarosław Sachajko (Kukiz'15).

Posłowie Kukiza utworzą koło

Paweł Kukiz wraz ze swoimi posłami - Stanisławem Tyszką, Jarosławem Sachajką, Stanisławem Żukiem i Pawłem Szramką stworzą własne koło sejmowe, do czego potrzeba co najmniej trzech posłów. Związana dotąd z Kukiz'15 posłanka Agnieszka Ścigaj została posłanką niezrzeszoną.

Aby stworzyć klub poselski potrzeba co najmniej 15 osób.