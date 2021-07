W sobotę delegaci Kongresu PiS postanowili w uchwale nazywanej "uchwałą sanacyjną", że współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice posłów i senatorów PiS, nie mogą zasiadać w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Zakaz dotyczy też zatrudniania w spółkach SP członków najbliższej rodziny posłów i senatorów PiS.

Powyższe zakazy nie obejmują jednak osób, które zostały "zatrudnione/pracują w strukturach spółek Skarbu Państwa ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe i jednocześnie doszło do nadzwyczajnej sytuacji życiowej".

Kukiz z uznaniem o działaniach PiS

Kukiz pytany w poniedziałek Polskim Radiu 24 o tę uchwałę ocenił, że PiS jest "pierwszą dużą partią", która dostrzega problem nepotyzmu i chce u siebie ten problem rozwiązać "na razie w drodze uchwały" partyjnej. Lider Kukiz'15 wyraził też nadzieję, że PiS będzie chciał ten problem "pohamować" także w drodze ustawy.

Zapytany, czy nie zaniepokoiło go zapisanie w uchwale PiS wyjątku dotyczącego zatrudniania w spółkach SP ze względu na kompetencję, doświadczenie zawodowe i jednocześnie nadzwyczajną sytuację życiową, Kukiz stwierdził, że to jest "uchwała partyjna, a nie ustawa sejmowa". - Mam nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie do uchwalenia ustawy antysitwowej i tego typu wyjątki będą odrzucone - powiedział Kukiz.

Przypomniał, że Kukiz'15 ma przygotowany projekt takiej ustawy. - Polegałoby to na obowiązku publikacji nazwisk krewnych polityków zatrudnionych w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych, by nie powstawały układy - zaznaczył.

- Mam nadzieję, że PiS w takim kształcie tę ustawę wkrótce uchwali - powiedział Kukiz. Przyznał jednoczenie, że nie wie, jaki "będzie mechanizm" w ostatecznej wersji ustawy, bo jej projekt "w szczegółach nie jest jeszcze obgadany z PiS".

Kukiz: Drogie partie polityczne...

Kukiz odniósł się też do zarzutów formułowanych przez opozycję wobec PiS, za przyjęcie uchwały sanacyjnej z wyjątkiem, który dopuszcza zatrudnienie rodzin polityków w spółkach Skarbu Państwa, ze względu na kompetencji i w nadzwyczajnej sytuacji życiowej. - Drogie partie polityczne, wyście żadnej tego typu uchwały nie podjęli - stwierdził.

Ocenił też, że dzięki współpracy PiS z Kukiz'15 "pojawia się historyczna szansa, by te projekty ustaw dotyczące antykorupcji, dotyczące walki z sitwami, dotyczące kompetencji ludzi zatrudnianych w spółkach Skarbu Państwa wprowadzić w życie".

Kukiz wyraził też nadzieję, że prezes PiS Jarosław Kaczyński, w związku z tym, że jak sam zadeklarował, będzie pełnił funkcję prezesa swojej partii ostatnią kadencję, nie będzie miał "żadnych zahamowań, by tego typu ostre, mocne, ale służące transparentności życia politycznego ustawy uchwalić".

Przypomniał, że jego formacja zawarła umowę z PiS, w której PiS za udzielone jej przez Kukiz'15 poparcie dla kluczowych ustaw - m.in. dla realizacji programu Polskiego Ładu - zobowiązało się do przyjęcia rozwiązań postulowanych przez Kukiza - wśród nich są ustawa antykorupcyjna i ustawa antysitwowa.

W poniedziałek wicerzecznik PiS, poseł Radosław Fogiel zapowiedział, że uchwale sanacyjnej jego partii "będą towarzyszyć rozwiązania ustawowe". Chodzi o to, że - jak wyjaśnił - posłowie jego formacji będą pracować nad wprowadzeniem projektu nowej ustawy antykorupcyjnej przygotowanej przez środowisko polityczne Pawła Kukiza.