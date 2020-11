- Nie zamierzam odchodzić z Koalicji Polskiej. To nic innego, jak parlamentarny twór, który powstał na bazie parlamentarnego porozumienia. To wspólny program Kukiz'15, który przejął PSL - mówił w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News Paweł Kukiz. Jak dodał, nieprawdą jest, że "dogadał się z PiS". - Mam ślub zawarty z moimi postulatami, a nie z Kosiniakiem, Czarzastym czy Budką - zapewnił.

- Nikt nie dzwonił, generalne rzadko rozmawiamy. Ciche dni i noce - mówił Paweł Kukiz w Polsat News , odnosząc się do kwestii relacji z politykami Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Bogdan Rymanowski pytał o wypowiedź Marka Sawickiego, który powiedział, że skoro Kukiz poszedł w stronę Ziobry, to PSL da radę bez niego.

- To brzmi, jak afirmacja PiS. "Damy radę" to słynne hasło. Sawicki jest takim emocjonalnym człowiekiem, że czasami za dużo powie, niepotrzebnie. Gdyby był trochę bardziej zaineresowany, co się dzieje w Kukiz'15, to wiedziałby, że kukizowcy są przeciwni formie reformy wymiaru sprawiedliwości w wykonaniu Zbigniewa Zbiory, ale nie może być tak, że inne państwa będą ingerować w kwestie suwerenności. Ten przedwojenny PSL też nie zgodziłby się na to - przekonywał w Polsat News.

"Jakieś rozwiązanie się znajdzie"

- Nie ma takich pieniędzy, za które można by sprzedać suwerenność - przekonywał Kukiz w "Gościu Wydarzeń", nawiązując do trwającego sporu wokół uzależnienia funduszy od praworządności. Jak dodał, do realizacji budżetu dojdzie. - Wiele zależy od prezydencji niemieckiej. Angela Merkel łagodzi tę sytuację i pewnie jakieś rozwiązanie się znajdzie i rozwodni cały ten mechanizm - dodał.

- Nie wolno ingerować jednak w wewnętrzne reformy drugiego państwa - podkreślił.

Prowadzący pytał, czy Kukiz zamierza odejść z Koalicji Polskiej. - Nie mam zamiaru nigdzie odchodzić ani przechodzić - zapewnił lider Kukiz'15. - Koalicja Polska to parlamentarny twór, który powstał na bazie porozumienia w 2019 r. Jeżeli chodzi o wspólny program, to wiele postulatów Kukiz'15 przejął PSL. Jednomandatowe okręgi wyborcze, referenda, sędziowie pokoju, przedsiębiorczość, to rzeczy, które obligują obie strony do wspólnych głosowań - mówił "Gość Wydarzeń".

- Nawet gdyby to nie PiS taką uchwałę sporządził, tylko Czarzasty, to zagłosowałbym za taką uchwałą, która sprzeciwia się uzależnianiu budżetu od praworządności - dodał.

