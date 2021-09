Paweł Kukiz: Jak wchodzę do szamba, to nie będę pachniał

- Za cały ten klimat mogę państwa przeprosić, natomiast to są cele wyższe. Jak wchodzę do szamba, żeby je osuszyć, to proszę się nie spodziewać, że będę pachniał - powiedział Paweł Kukiz odnosząc się do pamiętnego głosowania w Sejmie 1 sierpnia.

Zdjęcie Paweł Kukiz / Jacek Domiński / Reporter