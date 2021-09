Paweł Kukiz w środę rano był gościem Roberta Mazurka w radiu RMF FM. Polityk został zapytany m.in. o powody, dla których zmienił zdanie w sprawie przerwy w obradach Sejmu - chodzi o głosowanie 11 sierpnia. - Pomyliłem się - przekonywał muzyk.

- Pan mówi teraz prosto w oczy, że się pomylił? Gdyby pan się dał przekupić, to ja bym to jeszcze zrozumiał - odparł prowadzący rozmowę.

- Siedzę w ostatnim rzędzie w Sejmie, był taki harmider. Zerknąłem, jak zagłosował poseł Sachajko, bo to on był posłem prowadzącym głosowania, wcisnąłem ten zielony guzik. Po tym głosowaniu zorientowałem się, o co chodzi. Nie dosłyszałem, nie wiedziałem. Tak naprawdę chodziło o obalenie rządu, a nie o żadne przerwy czy cokolwiek - tłumaczył Paweł Kukiz.



Paweł Kukiz: Tłumaczę, że się pomyliłem, to się pomyliłem

Polityk zaapelował, by przejrzeć jego wcześniejsze głosowania. - Zasadą było, że nie głosowaliśmy za przerwami, żeby nie robić cyrku w Sejmie - mówił.

- Naprawdę pan opowiada takie rzeczy ludziom, że się wtedy pomylił? - nie ustępował Mazurek.

- Dlaczego pan sugeruje ludziom, że ja kłamię? Jakim prawem? Tłumaczę, że się pomyliłem, to się pomyliłem. Bo zrobię to, co Gliński zrobił (minister w styczniu 2019 r. wyszedł ze studia RMF - red.) i proszę mi w ten sposób nie mówić. Dlaczego mi pan zarzuca kłamstwo? Jakie ma pan podstawy? - odpowiedział Paweł Kukiz.



Prowadzący rozmowę prosił, aby poseł opanował emocje i dodał, że dziwi go, "jak tak doświadczony poseł mógł się pomylić w takiej sprawie".

- Jak wyjmę ten aparat słuchowy, to nie bardzo wiem, co pan do mnie mówi - stwierdził Paweł Kukiz, wyjmując słuchawkę z ucha.



Ostatecznie polityk został w studiu i dokończył rozmowę.



Paweł Kukiz: Idę za nich, a oni na mnie plują

We wtorek w programie "Gość Wydarzeń" Paweł Kukiz udzielił pierwszego wywiadu od posiedzenia Sejmu sprzed niemal miesiąca . Bogdan Rymanowski dopytywał o współpracę Prawa i Sprawiedliwości z Kukiz'15. Prowadzący pytał, czy jeżeli PiS nie poprze ustaw Kukiz'15, wtedy zakończy się współpraca.

- PiS musi mi "zapłacić" najpierw swoim głosowaniem, żebym ja mógł "zapłacić" swoim - powiedział Paweł Kukiz.

Polityk zapewnił, że nie przyjął żadnych stanowisk. - A wszyscy chóralnie mówią, bo usłyszeli w Sopocie, jak wychodzi jakaś kobiecina z TVN-u i mówi: oto przykład jak można sprzedać twarz i honor za pieniądze. Za jakie kobieto, pieniądze? Wskaż mi to, a nie oskarżaj mnie publicznie. Nie rób takich rzeczy, bo to nie są wolne media, to są wolne żarty. Jeżeli myślicie, że wam wolno wszystko, to jesteście w błędzie - stwierdził polityk.

- Niech pan się zastanowi, po co ja przyszedłem do Sejmu, skoro nie żyje z Sejmu, stać mnie na niego, bo dostaję pieniądze z ZAIKS-u, nie biorę subwencji, nie mam stanowisk, nie mam ministerstw, ani spółek? Wskażcie mi w tej chwili, gdzie ja jestem, co dostałem, ja albo moi najbliżsi współpracownicy. Jedno stanowisko od 2015 roku - powiedział.

- Boli mnie, że to ludzie jak pelikany łykają. Idę za nich (do polityki - red.), a oni na mnie plują. I czasami się zastanawiam, czy dać takiemu pełnię referendum, czy nie trzeba rzeczywiście najpierw nauczyć ludzi odpowiedzialności za słowo i decyzje - dodał. - Może trzeba iść etapami i zacząć od referendum lokalnego, żeby ludzie zobaczyli, że jak nie pójdą albo zagłosują takim owczym pędem, to robią sobie krzywdę - przekonywał.

- Przepraszam państwa za te emocje, ale postawcie się na moim miejscu - stwierdził Paweł Kukiz.

