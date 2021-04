GIS, a dokładnie pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka, zarzuca Pawłowi Grzesiowskiemu popełnienie przewinienia lekarskiego. Chodzi o "wprowadzanie opinii publicznej w błąd" i "oczernianie instytucji państwowych". Dr Paweł Grzesiowski potwierdza, że taka skarga wpłynęła do Naczelnej Izby Lekarskiej, ale "nie może jej komentować".

Reklama

Zdjęcie Dr Paweł Grzesiowski /Wojciech Olszanka/Dzien Dobry TVN/ /East News

Jako pierwszy o sprawie mówił prof. Wojciech Maksymowicz z Porozumienia w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Doszły mnie słuchy, że rzekomy Główny Inspektor Sanitarny Kraju, pan inżynier, wystosował wystąpienie do Izby Lekarskiej o ukaranie pozbawieniem prawa wykonywania zawodu Grzesiowskiego - powiedział prof. Maksymowicz.

Reklama

Paweł Grzesiowski potwierdził na Twitterze, że skarga na jego osobę wpłynęła do NIL. Napisał: "Szanowni Państwo, w związku z dzisiejszą wypowiedzią prof. Maksymowicza, potwierdzam, że wpłynęła skarga na moją osobę do Naczelnej Izby Lekarskiej, która będzie procedowana przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zgodnie z procedurą, w związku z tym nie mogę jej komentować".

Koronawirus w Polsce Koronawirus. Zakażają się ponownie mimo przebytej choroby lub zaszczepienia



"Wprowadzanie opinii publicznej w błąd"

Rafał Hołubicki, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, poinformował w rozmowie z portalem tvn24.pl, że Saczka zarzuca Grzesiowskiemu między innymi "wielokrotne wprowadzanie opinii publicznej w błąd niepotwierdzonymi i nieprawdziwymi informacjami na temat epidemii COVID-19", "promowanie niesprawdzonych rozwiązań medycznych rzekomo przeciwdziałających SARS-COV-2, które mogą zaszkodzić", oraz "oczernianie i deprecjonowanie instytucji państwowych, w tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej".

Grzesiowski powiedział też portalowi, że złożył już wyjaśnienia prezesowi Naczelnej Izby Lekarskiej w tej sprawie.



Zakres kar

Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie izby lekarskiej, sąd lekarski może orzec wobec lekarza następujące kary: upomnienie; nagana; kara pieniężna; zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat; ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat; zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat; pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Rzecznik GIS Jan Bondar w rozmowie z tvn24.pl zdementował, jakoby Saczka w piśmie do NIL wnosił bezpośrednio o pozbawienie Grzesiowskiego możliwości wykonywania zawodu.



Prof. Maksymowicz oburzony

Dr Paweł Grzesiowski jest pediatrą, immunologiem i ekspertem Naczelnej Rady Lekarskiej ds. zwalczania pandemii COVID-19. Wielokrotnie zabiera głos w mediach, szczególnie w tematach dotyczących koronawirusa.



Prof. Wojciech Maksymowicz w WP mówił jeszcze: - Próba pozbawienia prawa wykonywania zawodu dr. Grzesiowskiego to kompletny skandal. Gdyby tak miało być, to odbierzmy dyplom inżynierski panu inżynierowi Saczce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Orędzie premiera Morawieckiego materiały prasowe