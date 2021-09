Paulina Guzik: Nie mam nadziei na rewolucję, ale ziarno zostało zasiane

Raport kierowanej przez Tomasza Terlikowskiego, a powołanej na zlecenie dominikanów komisji, jest wstrząsający. Wyłania się z niego obraz bezwzględnego manipulatora, który pod przykrywką pseudoteologii krzywdził psychicznie, fizycznie, seksualnie i duchowo.

Komisja badała sprawę Pawła M. od kwietnia 2021 roku, a wcześniej, w marcu, działania tego zakonnika - charyzmatycznego dominikanina, który zbudował wokół siebie wspólnotę działającą na zasadach sekty - nagłośniła na łamach "Więzi" Paulina Guzik. Po opublikowaniu raportu, jak powiedziała Interii, czuje potrójną wdzięczność.

"Absolutnie bezprecedensowa sprawa dla Kościoła w Polsce"

- Przede wszystkim wobec komisji, która poświęciła kawał życia, żeby zbadać tę sprawę. Wiem z doświadczenia, jak wiele to kosztuje. Członkowie komisji wykonali gigantyczną, katorżniczą pracę i z pewnością teraz przed nimi trudny czas "przetwarzania" tego doświadczenia. Jak zaznacza, jest wdzięczna także dominikanom, że nie tylko zdecydowali się powołać zespół do zbadania sprawy Pawła M. i działań zakonu, ale też opublikowali raport komisji. - To absolutnie bezprecedensowa sprawa dla Kościoła w Polsce - komentuje.

- Ale przed wszystkim czuję ogromną wdzięczność wobec skrzywdzonych i tych, którzy zawsze z nimi byli, jak o. Marcin Mogielski. Z pokrzywdzonymi byłam w stałym kontakcie, wiem zatem bezpośrednio od nich, ile ich kosztowały kolejne zeznania, ponowne otwieranie rany. To naprawdę wielki wysiłek - dla wielu opowiedzieć ponownie po tylu latach, dla innych - opowiedzieć świeżo po zranieniu. Mam nadzieję, że raport pozwoli im zamknąć choć jedną furtkę w tej sprawie - mówi.

"Odpowiedzialność, aby zadośćuczynić"

Jednocześnie Paulina Guzik ma wątpliwości, "czy będziemy potrafili z tej katorżniczej pracy skorzystać".

- Myślę przede wszystkim o innych zakonach. Który prowincjał usiądzie nad tym raportem i zdecyduje: "trzeba u mnie zrobić audyt"? Zrobiły tak zgromadzenia na Zachodzie i wyszło im to na dobre. A jestem przekonana, że nie tylko u dominikanów, a w innych zakonach w Polsce także dochodziło do przypadków wykorzystywania seksualnego czy przemocy. Pytanie też, na ile z raportu skorzystają sami dominikanie. Komisja swoją pracę wykonała, ale teraz na zakonie ciąży odpowiedzialność, aby zadośćuczynić za ból tylu osób, i nie dopuścić do takiego bólu ponownie. Medialny balon został przekłuty, ale dla skrzywdzonych to nie zamyka sprawy, oni wciąż czekają na jej finał - zaznacza.

- Nie mam nadziei, że ten raport spowoduje rewolucję, ale ziarno zostało zasiane. Pokazana została bardzo dobra instytucjonalna praktyka - kwituje.

