- Tak jak w innych miastach Europy i świata udzielam po raz drugi tego, co najważniejsze, czyli patronatu. To jest to, co może dać prezydent, miasto, swojej społeczności - podkreślił Trzaskowski. Trzaskowski to pierwszy prezydent stolicy, którzy bierze udział w paradzie i oficjalnie przejął patronat nad wydarzeniem.



- Uważajcie dziś na siebie, bo są straszne upały. Starajcie się trzymać dystans, bo wciąż obowiązują obostrzenia covidowe, ale przede wszystkim dobrze się bawcie. Pozdrawiam was - mówił prezydent stolicy, otwierając paradę.



- To miejsce, w którym się wszyscy uśmiechają, zero agresji. Tutaj bije serce uśmiechniętej otwartej Polski - mówił Trzaskowski.

Trzaskowski obiecuje: Będzie hostel dla osób LGBT

Zapytany przez dziennikarzy o realizację postulatów z tzw. karty LGBT, którą podpisał w 2019 r, odpowiedział: "Realizujemy, co obiecaliśmy". Podkreślił, że niebawem powstanie hostel dla osób LGBT wyrzuconych z domu.

Trzaskowski robił sobie selfie z uczestnikami parady. Zebrani na Placu Defilad uczestnicy parady mieli w rękach tęczowe flagi, a także z symbolami Unii Europejskiej.

"Jesteśmy zjednoczeni"

- Po dwóch latach (wówczas odbyła się ostatnia parada - red.), w których byliśmy ranieni, jako społeczność LGBT Warszawy, wychodzimy wzmocnieni, jesteśmy zjednoczeni - powiedział rzecznik Fundacji Wolontariat Równości Rafał Wojtczak podczas konferencji prasowej poprzedzającej to wydarzenie.

- Jesteśmy całym sercem, z tymi, którzy odeszli w minionym roku, którzy nie mogą pójść z nami - dodała Paulina Piechna-Więckiewicz z zarządu Fundacji Wolontariat Równości. Wyraziła nadzieję, że parada "będzie bezpieczna i radosna".

Tegoroczna Parada Równości rozpoczęła się o godzinie 14 pod Pałacem Kultury i Nauki. Uczestnicy o godz. 15 rozpoczęli przemarsz ulicami: Marszałkowską, przez pl. Konstytucji, następnie Waryńskiego i Batorego do skrzyżowania z Al. Niepodległości.

Podczas wydarzenia od 13 do 18 pod Pałacem Kultury i Nauki będzie trwał koncert, którego partnerem jest Plac Defilad.

Według zapowiedzi organizatorów po marszu odbędzie after party.

Utrudnienia w Warszawie

W związku z Paradą Równości oraz innymi zgromadzeniami, które odbędą się w sobotę w stolicy w centrum Zarządzania Kryzysowego będzie działał sztab, pracownicy urzędu będą śledzić przebieg wydarzeń. Przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy spotkali się ze stołeczną policją, która w myśl ustawy o zgromadzeniach ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ich uczestnikom i uzyskali deklarację, że policjanci będą pilnować porządku i zabezpieczać spokojny przebieg jutrzejszych zgromadzeń.

Organizacja tak dużego wydarzenia będzie wiązała się ze zmianami w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej. Na trasie przemarszu mogą nastąpić czasowe wstrzymania ruchu samochodów, a autobusy będą kierowane na najbliższe trasy objazdowe.

W związku z formowaniem się szyku parady możliwe jest także zamknięcie ul. Świętokrzyskiej na odcinku od ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej.

Swoje trasy zmienią autobusy linii: 100, 102, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 138, 143, 151, 158, 159, 160, 171, 175, 178, 180, 182, 187, 188, 222, 501, 502, 503, 507, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 525, 901.

W czasie przemarszu tramwaje nie będą kursowały ul. Marszałkowską i w Al. Jerozolimskich. Swoje trasy zmienią tramwaje linii: 4, 9, 10, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 35, 36, 78.

W sobotę wygodniej będzie się przemieszczać metrem. Dojazd do podziemnej kolei ułatwi autobusowa linia zastępcza Z-4, która będzie kursować z przystanku Metro Wilanowska 02 ulicami: Puławska, Rakowiecka, al. Niepodległości do stacji metra Pole Mokotowskie. Z metra Pole Mokotowskie autobusy linii Z-4 pojadą z powrotem do stacji metra Wilanowska przez al. Niepodległości i ulice Rakowiecką i Puławską.