Para prezydencka podziękowała żołnierzom

Podziękowania za służbę na rzecz obrony i zaangażowanie walkę z pandemią złożyli żołnierzom para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda oraz szef MON Mariusz Błaszczak. Minister podkreślił, że mimo nadzwyczajnych warunków wojsko szkoli się i modernizuje.

Zdjęcie Prezydent wraz z małżonką na wigilijnym spotkaniu z żołnierzami Sił Zbrojnych RP na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie /Andrzej Lange /PAP

- Niestety, nie możemy tak, jak w poprzednich latach, odwiedzić żadnego z naszych kontyngentów, naszych żołnierzy, którzy służą i reprezentują Rzeczpospolitą poza granicami - powiedział prezydent podczas zorganizowanego w piątek w Warszawie połączenia z żołnierzami jednostek w kraju i na zagranicznych misjach. Składając życzenia, prezydent wyraził nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy pod względem epidemicznym.

Andrzej Duda podkreślił, że żołnierze oprócz swojej zwykłej służby na rzecz obronności kraju zaangażowali się - z narażeniem własnego życia i zdrowia - także w walkę z pandemią. Przypomniał pobyty polskiej wojskowej misji medycznej we Włoszech i USA.

Także minister obrony zaznaczył, że "ze względu na epidemię tegoroczne święta są inne niż te, do których przywykliśmy" i podziękował żołnierzom "za służbę w tym wyjątkowym roku".

Szef MON podkreślił, że "chociaż żołnierze byli i są zaangażowani w walkę z koronawirusem, to nie zaprzestali podnoszenia umiejętności poprzez udział w ćwiczeniach, które - wprawdzie na mniejszą niż planowano skalę - odbyły się w mijającym roku, a wzięły w nich udział także wojska sojusznicze. Szef MON dodał, że w kończącym się roku resort kontynuował także modernizację techniczną sił zbrojnych.

- Życzę państwu przede wszystkim bezpiecznej służby, ale też by te święta były pełne zdrowia, spokoju, a także takiej niezachwianej wiary w to, że wspólnie pokonamy pandemię koronawirusa - zwróciła się do żołnierzy małżonka prezydenta.

Pierwsza dama wyraziła uznanie za wsparcie, jakiego udzielają współobywatelom, a na misjach także miejscowej ludności i zamieszkałym za granicą Polakom. Dziękowała za "wielkie serce", jakie żołnierze okazują potrzebującym. - Niech ten nadchodzący 2021 rok będzie rokiem pełnym optymizmu - życzyła pierwsza dama.

- Nie ma najmniejszej wątpliwości że rok 2020 zapamiętamy na długo z wielu powodów - powiedział szef Sztabu Generalnego WO gen. Rajmund Andrzejczak. - W obszarze bezpieczeństwa działo się bardzo wiele. Daleko od Polski, również w regionie, ale i tutaj w Polsce jeszcze trwa bitwa z niewidzialnym wrogiem. Święta będą inne, święta będą trudne, ale głęboko wierzę, że poradzimy sobie i zaadaptujemy się do nowych warunków - mówił.

Składając życzenia tym, którzy w czasie świąt będą pełnić dyżury bojowe, służyć w kontyngentach za granicą, a zwłaszcza personelowi medycznemu zaapelował: - Dbajcie o siebie, żeby nikt nie był sam, ponieważ tylko zespołem stanowimy siłę.

W imieniu żołnierzy życzenia złożył dowódca polskiego kontyngentu wojskowego misji UNIFIL w Libanie mjr Maciej Jóźwiak.

Polskie kontyngenty wojskowe wchodzą w skład międzynarodowych sił działających w ramach misji NATO, UE i ONZ w Afganistanie, Iraku, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Rumunii, Libanie, Republice Środkowoafrykańskiej, we Włoszech i na Łotwie.



