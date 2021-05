Rolnik z Podkarpacia został skazany na 5,5 roku więzienia bez żadnych dowodów. Sąd podjął decyzję jedynie na podstawie zeznań osób rzekomo pokrzywdzonych. W dodatku biegli uznali, że jeden z oskarżających mężczyzn jest niewiarygodny. Cała sprawa ma też drugie dno, które przedstawią reporterzy programu "Państwo w Państwie" w niedzielę o 19:30. Oglądaj w Telewizji Polsat i Polsat News.

Sprawa dotycząca Grzegorza Władyki zaczęła się już kilka lat temu. Wówczas dowiedział się on, że jego żona ma romans z jednym z jego pracowników. Pewnego dnia wszedł do jednego z pomieszczeń gospodarczych i zastał swoją małżonkę w niedwuznacznej sytuacji z innym mężczyzną.

- To działo się w zlewni mleka, na stole. Ja stałem za oknem i słyszałem co się działo, słyszałem co mówili: "dziś nie można, dziś mam dni płodne, nie może być do środka tylko na wierzch". Stałem pod tym oknem, słuchałem i płakałem - opowiada zdradzony rolnik.

Małżeństwo nie przetrwało, a po pewnym czasie rolnik został oskarżony o molestowanie seksualne i zgwałcenie swoich pracowników.

Jak twierdzi rolnik oraz jego rodzina - jest to zemsta oraz próba przejęcia majątku Grzegorza Władyki. Była żona Pana Grzegorza oraz jego kochanek mieli również namawiać innych pracowników, aby zeznawali przeciwko swojemu przełożonemu. Mężczyźni w zamian za to mieli otrzymać pieniądze.

"Miał sześć rąk?"

Rolnik został skazany przede wszystkim na podstawie zeznań poszkodowanych mężczyzn. Nie było żadnych dowodów w tej sprawie. Ponadto biegli uznali, że zeznania kochanka byłej żony są niewiarygodne. Wszyscy mężczyźni, już po rzekomych molestowaniach, nadal pracowali u rolnika.

- Po 6-8 latach sobie przypomina? A do tego to co mówił kupy się nie trzyma. Tak zeznał jakby Grzesiek miał sześć rąk. Bo dwoma rękami go trzymał, dwoma rękami za biodra, a dwoma jeszcze wkładał mu, że tak powiem, no to co? Miał sześć rąk? - opowiada Zofia Władyka, mama skazanego rolnika.



Reporterce "Państwa w Państwie" Karolinie Rogali udało się dotrzeć co osób, którym oferowano pięć tysięcy złotych za zeznania na niekorzyść rolnika. Okazało się też, że jeden z sędziów wydających wyrok miał być znajomym żony pana Grzegorza, z którym pracowała kiedyś w Urzędzie Skarbowym.

Oglądaj program w niedzielę o 19:30 w Telewizji Polsat i Polsat News.