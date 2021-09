PAN apeluje o wietrzenie szkolnych sal. "Najlepiej, by okna były otwarte"

Polska

Polska Akademia Nauk opublikowała stanowisko dotyczące powrotu dzieci do szkół. Jak czytamy w piśmie przygotowanym przez zespół doradczy ds. COVID-19, "szkoła to miejsce, które na jesieni może szczególnie przyczynić się do wzrostu liczby infekcji SARS-CoV-2". PAN zaleca przede wszystkim częste wietrzenie sal oraz noszenie maseczek.

Zdjęcie Dzieci w szkole / Beata Zawrzel/REPORTER / East News