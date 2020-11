Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba oświadczył, że szuka informacji na temat mężczyzny, który w środę, 18 listopada, bił pałką teleskopową uczestników protestu w stolicy.

Zdjęcie Policja podczas środowych protestów /Piotr Molecki /East News

Środowe protesty miały związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który 22 października zdecydował, że aborcja z powodu ciężkich wad płodu jest niezgodna z konstytucją.

Protest początkowo miał przyjąć formę "blokady Sejmu", jednak przeniósł się w inne części miasta. Doszło do starć z policją. W ich trakcie zarejestrowano ubranego po cywilnemu mężczyznę, który wyciąga pałkę teleskopową, a następnie używa jej wobec protestujących.

"Proszę o informacje na temat tej nieoznakowanej osoby, która używała pałki teleskopowej na Placu Powstańców Warszawy. Są one niezbędne do złożenia przeze mnie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. Informacje proszę wysyłać w prywatnej wiadomości" - napisał poseł KO Michał Szczerba na Twitterze. Wpis opatrzył zdjęciami tej osoby.

"Czy to jest policjant czy bandzior z pałką telskopową bijący ludzi na ulicy? Żądam wyjaśnień" - pytał Szczerba.





"Nieumundurowani policjanci podjęli czynność legitymowania wobec jednego z agresora na Placu Powstańców Warszawy. Nastąpiła próba odbicia mężczyzny. Policjanci użyli siły fizycznej. Osoba został zatrzymany" - przekazywała w nocy stołeczna policja (pisownia oryginalna).