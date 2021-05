Otwarto Centrum Chorób Rzadkich im. Fundacji Polsat

Dzisiaj, też dzięki Fundacji Polsat, mamy ważny dzień dla chorób rzadkich. Równolegle do naszego spotkania w Sejmie trwa komisja zdrowia, na której dyskutowany jest m.in. plan chorób rzadkich, który przygotowaliśmy - minister zdrowia Adam Niedzielski na otwarciu Centrum Chorób Rzadkich im. Fundacji Polsat.

Zdjęcie W otwarciu Centrum Chorób Rzadkich im. Fundacji Polsat wzięli udział m.in. premier i minister zdrowia / Polsat News

Reklama

W otwarciu Centrum Chorób Rzadkich im. Fundacji Polsat udział wzięli m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski oraz dyrektor Instytutu Pomnik Zdrowia Dziecka dr Marek Migdał.

Plan dla Chorób Rzadkich

Reklama

- Chciałbym podziękować panu dyrektorowi nie tylko za wspaniałą prezentację, ale od kadry wybitnych fachowców w dziedzinie leczenia chorób rzadkich dowiedziałem się naprawdę niezwykle istotnych rzeczy - powiedział premier. - W tym obszarze, gdzie mamy tak wiele ludzkich problemów, chcemy nie tylko przesunąć dodatkowe środki, budżet, finansowanie, zakup sprzetu, ale przede wszystkim razem z panem ministrem kładziemy ogromny nacisk na to, żeby szkolić odpowiednią kadrę, wprowadzać odpowiednie procedury, po to, aby móc pomagać, tym ludziom, których to nieszczęście choroby rzadkiej dotknęło - dodał.



Premier, dziękując personelowi medycznemu, który w Centrum Zdrowia Dziecka zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobami rzadkim podkreślił, że już wkrótce rząd przyjmie odpowiedni dokument. Chodzi o Plan dla Chorób Rzadkich.



Premier zaznaczył, że w tej chwili udało się już konsultacje dotyczące tego planu zakończyć. - Udało nam się, właściwie ten toczący się od kilkunastu lat, proces konsultacji domknąć - powiedział szef rządu.



Jak dodał, to zasługa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. - To warto zaakcentować. Ktoś szybko zorganizował proces i przeprowadził w odpowiedni sposób konsultacje - podkreślił. - Już wkrótce będziemy mieli przyjęcie odpowiednich dokumentów na Radzie Ministrów - zapewnił premier.



Otwarcie Centrum Chorób Rzadkich im. Fundacji Polsat

- Dzisiejsze otwarcie Centrum Chorób Rzadkich jest kolejnym krokiem, na przykładzie którego chcemy pokazywać, że teraz priorytetem i głównym celem działalności ministra zdrowia przy wsparciu pana premiera jest przywracanie możliwości terapeutycznych leczenia we wszystkich dziedzinach - mówił minister zdrowia.



Niedzielski przypomniał, że w poniedziałek podpisał rozporządzenie, które dotyczy pilotażowego uruchomienia Krajowej Sieci Kardiologicznej. Podkreślał, że pierwszym centrum, które będzie działało w ramach KSK będzie placówka w Aninie.



- Dzisiaj, też dzięki Fundacji Polsat, mamy ważny dzień dla chorób rzadkich. Równolegle do naszego spotkania w Sejmie trwa komisja zdrowia, na której dyskutowany jest m.in. Plan dla Chorób Rzadkich, który przygotowywaliśmy - dodał.



- Narodowy plan chorób rzadkich jest w trakcie konsultacji zewnętrznych z różnymi partnerami, ale warto zaznaczyć, że to był plan przygotowany przez bardzo szerokie grono specjalistów i osób reprezentujących organizacje pacjenckie, więc jego forma powoduje, że konsultacje powinny być formalnością - mówił szef resortu zdrowia.



Poinformował, że w narodowym planie chorób rzadkich znalazło się 40 konkretnych zadań i projektów, które "są zabudżetowane na około 100 mln zł". Niedzielski zapewniał, że plan ten ma przyczynić się do poprawy sytuacji pacjentów z chorobami "rzadkimi i ultrarzadkimi", które sprawiają duży problem już na poziomie diagnostyki. Jako rozwiązanie tego problemu szef MSZ wskazywał budowanie centrów kompetencji, które będą kompleksowo badać stan zdrowia pacjenta

W Polsce chorobami rzadkimi dotkniętych jest ok. 3 mln osób

- Rodzice małych pacjentów chorych na choroby rzadkie mówią wprost - to bardzo ważne miejsce i niezwykle potrzebne - podkreśliła reporterka Polsat News Monika Miller.

- Zanim dojdzie do rozpoznania choroby, zanim zostanie przeprowadzona diagnostyka, może minąć bardzo dużo czasu - to lata. Tutaj będzie można zrobić wszystko w jednym miejscu - zaznaczyła dziennikarka. Centrum Chorób Rzadkich im. Fundacji Polsat to miejsce, które dzisiaj zostanie uroczyście zainaugurowane z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

W Polsce chorobami rzadkimi dotkniętych jest ok. 3 mln osób, z czego 70 proc. to dzieci.

- Miarą dojrzałości społeczeństwa jest skala opieki nad najsłabszymi - mówił prof. Paweł Januszewicz, konsultant medyczny Fundacji Polsat.

- Dzieci chore na choroby rzadkie to jest ta grupa dzieci, która bardzo cierpi - powiedział ekspert. - Z definicji wynika, że choroby rzadkie to są na ogół choroby przewlekłe - tłumaczył.

Jak dodał, "(wspomniane schorzenia-red.) wiążą się z niepełnosprawnością. To choroby, które mogą prowadzić do przedwczesnego zgonu, jeżeli nie ma diagnostyki lub leczenia".

Wideo polsatnews





"Choroby niesłychanie złożone"

- Trudno zdiagnozować choroby rzadkie - wyjaśnił prof. Paweł Januszewicz. Rozpoznanych do tej pory jest między 7 a 8 tys.

- W tej chwili podręczniki samych chorób rzadkich to są wielkie grube tomy. Widać wyraźnie z opisu biologicznego tych problemów medycznych, że są to choroby niesłychanie złożone - podkreślił.

Jak dodał specjalista, "w większości przypadków są to choroby wiążące się z jakimiś zmianami w genach, ale te choroby również podlegają wpływom środowiska".

Należy pamiętać, że zanieczyszczenie powietrza, a także to, co nas otacza i to, co jemy, jest związane czasami w jakiś sposób właśnie z ujawnieniem się chorób rzadkich - ocenił prof. Januszewicz.

Diagnostyka może przyśpieszyć

Zdaniem Krystyny Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat, w sytuacjach, gdy na rzadkie schorzenie cierpi dziecko, "chora jest cała rodzina, a nie tylko ono".



W najbliższych latach diagnostyka może przyspieszyć. Rząd na początku marca przedstawił Plan dla Chorób Rzadkich. 7 marca zakończyły się prekonsultacje tego projektu; zgłoszono do niego 15 uwag, dotyczących przede wszystkim leków.

W ramach rządowego planu mają powstać centra eksperckie dla pacjentów z chorobami rzadkimi, a także rejestr takich przypadłości. Lepsze mają być również dostęp do diagnostyki oraz nowoczesnych terapii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Fundusz Odbudowy. Polacy negatywnie oceniają ugrupowania, które nie poparły ratyfikacji Polsat News