Ośmiolatka napisała list pożegnalny. "Cieszcie się życiem, póki macie czas"

Polska

Małgosia Kląskała zmagała się z nowoblastomą, groźnym nowotworem dziecięcym. Ośmiolatka zmarła 25 września. Na profilu facebookowym poświęconym Gosi pojawił się list, który dziewczynka napisała do swoich rodziców. "Mimo tego, że już mnie nie ma, to chcę wam powiedzieć, że bardzo was kocham i cały czas o was pamiętam" - napisała.