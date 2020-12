- Cały mijający rok był inny niż lata ubiegłe. Okazał się dla nas wszystkich niezwykle trudny. Był to rok pełen wyrzeczeń, dramatów, cierpienia. Z głębokim współczuciem obejmuje myślą rodziny pogrążone w smutku po stracie bliskich. (...) Wejdźmy w nowy 2021 rok mocni wiarą we własne siły i nadzieją na sprostanie wszelkim wyzwaniom, które w tych najbliższych dwunastu miesiącach czekają nas w życiu prywatnym i zawodowym. Wierzę, że będzie to dobry rok dla Polski i Polaków! - powiedział w noworocznym orędziu prezydent Andrzej Duda.

- Drodzy rodacy, szanowni państwo. Żegnamy stary rok. Ale dzisiejszy sylwester jest inny niż poprzednie. Spędzamy go w domach, w gronie najbliższych. Bo też cały mijający rok był inny niż lata ubiegłe. Okazał się dla nas wszystkich niezwykle trudny. Był to rok pełen wyrzeczeń, dramatów, cierpienia. Z głębokim współczuciem obejmuje myślą rodziny pogrążone w smutku po stracie bliskich. Niech nowy rok przyniesie państwu pocieszenie i ukojenie - powiedział prezydent Andrzej Duda w orędziu noworocznym.



Jak dodał, "kiedy z radością witaliśmy nadejście nowego 2020 roku, nikt nie spodziewał się, jak bardzo zmieni on nasze życie".

- Pandemia koronawirusa ogarnęła cały świat, a w ostatnich miesiącach uderzyła z wielką mocą także w nasz kraj, w Polskę. Stanęliśmy przed wyzwaniami o niespotykanej dotąd skali. Robiliśmy, co w naszej mocy, żeby sprostać temu nieznanemu wcześniej wyzwaniu - podkreślił.



Podziękowania za walkę z epidemią

- My, Polacy, wykazaliśmy się olbrzymią determinacją i poświęceniem. Pokazaliśmy to, co w nas najlepsze: solidarność, życzliwość, gotowość do współpracy, zrozumienie - mówił prezydent i podziękował rodakom, szczególnie tym, "którzy stoją na pierwszej linii frontu walki z pandemią".

Andrzej Duda wymienił tu lekarzy, pielęgniarki, ratowników diagnostów i wszystkie służby medyczne. Podziękował też Żołnierzom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom innych służb mundurowych i wolontariuszom wspomagającym działania medyczne i opiekuńcze.



- Dziękuję także nauczycielom, którzy od wielu miesięcy pełnią swoją ogromnie ważną misję w całkowicie nowych warunkach - mówił prezydent.



Podziękował też przedsiębiorcom, którzy "mimo epidemii dają świadectwo swoich kompetencji i umiejętności, a zarazem dbają o miejsca pracy swoich współpracowników i ich rodzin.

- Uratowanie milionów miejsc pracy Polek i Polaków to jeden z największych sukcesów tego mijającego roku - podkreślił Duda.



Jak powiedział, udało się to dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom i przeznaczeniu ponad 100 miliardów złotych na pomoc dla polskich firm.



- Działania te muszą być kontynuowane - zaznaczył prezydent.

Prezydent wspomina wybory

Dalej Andrzej Duda mówił o wyborach prezydenckich. - Choć przeprowadzenie ich w sposób bezpieczny nie było proste, udało się to zrobić. Ponad 20 milionów obywateli poszło do urn, wiedząc, że każdy głos ma znaczenie - powiedział i podziękował za to rodakom. - Niezależnie od tego, na kogo Państwo głosowali - zaznaczył.



Jak stwierdził, rekordowa frekwencja daje silny demokratyczny mandat i jest dowodem stabilności i dojrzałości polskiej demokracji.



- Widzimy jak cały świat zmaga się z kolejną falą epidemii. Cała Europa wprowadza obecnie niezwykle surowe restrykcje i obostrzenia. Także nas czekają kolejne wyrzeczenia podczas najbliższych miesięcy - mówił Duda. Przypomniał o rozpoczętej narodowej kwarantannie. - Tylko zdecydowane działania zahamują rozwój epidemii - zaznaczył.



- Jesteśmy mądrym, odpowiedzialnym narodem i jestem przekonany, że ze zrozumieniem podejdziemy do niezbędnych ograniczeń, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo każdego z nas - dodał.



"Przyłączam się do tych apeli"

Prezydent podkreślił, że nowy 2021 rok będzie czasem stopniowego powrotu do normalnego życia, a nadzieję daje narodowy program szczepień.



- Ufamy, że szczepionka pozwoli uporać się z pandemią i pomoże nam wrócić do normalności - powiedział. Jak zaznaczył prezydent, osobiście angażował się w działania, które miały zapewnić Polakom szybki dostęp do szczepień przeciw COVID-19. - Działania te wspólnie z naszymi partnerami z UE zakończyły się sukcesem - mówił.

Jak stwierdził, dziś Polska jest gotowa do przeprowadzenia programu szczepień na masowa skalę. Prezydent powiedział, że w ostatnich tygodniach rozmawiał na ten temat z ekspertami, lekarzami i naukowcami. - Zgodnie podkreślają, że szczepionka jest skuteczna i bezpieczna. Apelują, żeby skorzystać z tej wielkiej szansy. Przyłączam się do tych apeli - mówił Andrzej Duda. Zaznaczył, że sam także się zaszczepi.



Kolejną część orędzia prezydent poświęcił gospodarce. - Od nas zależy, jak szybko wrócimy na ścieżkę dynamicznego wzrostu. Oby rychło nastąpił czas powrotu do normalnego funkcjonowania wszystkich instytucji prywatnych i publicznych - powiedział.



"Wierzę, że będzie to dobry rok dla Polski i Polaków!"

Duda zaznaczył, że nowy rok witamy z nadzieją i ufamy, że będzie lepszy. - Wkraczamy w niego mądrzejsi o trudne doświadczenia - zauważył. Jak dodał, musieliśmy zmienić swoje przyzwyczajenia i zachowania.

- Życie codzienne w czasie pandemii mocniej niż dotychczas uświadomiło nam, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Dlatego jest to też czas wielkiej serdeczności, otwartości, gotowości do niesienia pomocy i wsparcia drugiemu człowiekowi. Życzę Państwu, żeby to dobro pozostało z nami i w nas także po zakończeniu pandemii - powiedział prezydent.



- Drodzy rodacy, wejdźmy w nowy 2021 rok mocni wiarą we własne siły i nadzieją i nadzieją na sprostanie wszelkim wyzwaniom, które w tych najbliższych dwunastu miesiącach czekają nas w życiu prywatnym i zawodowym. Wierzę, że będzie to dobry rok dla Polski i Polaków! - zakończył orędzie Andrzej Duda.



