Opublikowano raport o stanie czytelnictwa w Polsce w 2020 r. Najlepszy wynik od sześciu lat

42 proc. badanych przeczytało w 2020 r. w całości lub fragmencie jedną książkę. To najlepszy wynik od sześciu lat - czytamy w opublikowanym przez Bibliotekę Narodową raporcie o stanie czytelnictwa w Polsce w 2020 r.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL

Reklama

Biblioteka Narodowa wskazała, że wynik ten "oznacza wzrost o 3 proc. w skali roku i o 5 proc. w skali dwóch lat".



"Na razie można mówić o powodach do ostrożnego optymizmu" - zaznaczono.

Najchętniej czytamy literaturę sensacyjno-kryminalną

Reklama

Z raportu BN wynika, że czytanie książek nadal częściej i chętniej praktykowane jest w formie papierowej niż cyfrowej.

Jako podstawowe źródła pozyskiwania książek czytelnicy wskazali: zakup (45 proc., wzrost o 4 proc.), pożyczenie od znajomego (32 proc., spadek o 3 proc.), prezent (34 proc., wzrost o 3 proc.). Na następnych pozycjach znalazło się wypożyczenie z bibliotek (23 proc.) i własny księgozbiór (20 proc.). Zauważalny jest relatywnie wysoki odsetek czytelników korzystających z książek udostępnianych w formie streamingu w ramach opłaty abonamentowej (28 proc.).

Najczęściej czytana jest tzw. literatura sensacyjno-kryminalna (24 proc.), popularna (20 proc.), ale też biografie, wspomnienia czy książki historyczne dotyczące XX wieku (19 proc.).

Rozwój czytelnictwa jednym z priorytetów MKDNiS

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przypomina w swoim komunikacie, że wspieranie rozwoju czytelnictwa jest jednym z ich priorytetów.

"Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych jest ważne już od najmłodszych lat. Dlatego od kilku lat realizujemy takie projekty jak Mała książka - wielki człowiek, które przybliżają najmłodszym bogactwo i piękno literatury, wspierając ich rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny" - powiedział wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński.

"Na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 z budżetu państwa planujemy przekazać o 180 mln więcej w stosunku do poprzedniej edycji. Rozbudowujemy i modernizujemy biblioteki, wspieramy wydawanie wartościowych pozycji literackich - polskich i tłumaczeń. Te wszystkie działania przyczyniają się do tego, że mamy dziś powody do ostrożnego optymizmu. Nie oznacza to jednak, że możemy spocząć na laurach. Wręcz przeciwnie, widzimy wyraźnie, ile jeszcze pracy nas czeka w obszarze promowania czytelnictwa, rozbudzania mody na czytanie. Natomiast te wyniki wskazują, że nasze działania mają sens i przynoszą efekty" - podkreślił minister kultury.

Zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich sześciu lat MKDNiS "uratowało przed likwidacją dwa bardzo ważne polskie wydawnictwa - Państwowy Instytut Wydawniczy oraz Polskie Wydawnictwo Muzyczne - które zostały przekształcone w państwowe instytucje kultury". "PIW pozostaje jednym z najważniejszych na krajowym rynku wydawców polskiego i światowego piśmiennictwa, eseistyki, pozycji historycznych oraz dzieł krytycznych. PWM wydaje przede wszystkim dzieła muzyki dawnej i współczesnej, repertuar polski i światowy, nuty przeznaczone dla amatorów i specjalistów, ale również publikacje o charakterze pedagogicznym, naukowym i popularnym" - przypomniano w komunikacie MKDNiS.

Wsparcie twórców literatury niekomercyjnej

W 2019 r. minister kultury powołał Instytut Literatury, którego zadaniem jest wspieranie twórców literatury niekomercyjnej i który wydaje pozycje z zakresu wysokoartystycznej prozy i poezji polskiej i światowej. "Także inne instytucje kultury poprzez swoje pozycje wydawnicze, które często prezentują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski, również pozytywnie oddziałują poziom czytelnictwa" - ocenił wicepremier Gliński.

MKDNiS przypomina, że projekt "Mała książka - wielki człowiek", realizowany przez MKDNiS i Instytut Książki, wspiera wspólne, rodzinne czytanie już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Darmowe Wyprawki Czytelnicze otrzymują rodzice na oddziałach położniczych, przedszkolaki odwiedzające biblioteki publiczne, a także uczniowie rozpoczynający naukę w szkole podstawowej. W każdej wyprawce znajduje się m.in. wyjątkowa książka - antologia tekstów polskich autorów, dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci i wzbogacona ilustracjami polskich artystów.

Dwa miliony Wyprawek Czytelniczych

W ramach programu zostało już rozdanych prawie dwa miliony Wyprawek Czytelniczych. "Szacunkowo, poczynając od 2020 roku, przekazywanych jest ponad 1 mln książek rocznie, co czyni projekt Mała książka - wielki człowiek największym tego typu w Europie i jednym z największych na świecie" - napisano w komunikacie ministerstwa.

Podano, że "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 to największy - z uwagi na skalę oddziaływania finansowego - program wieloletni Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przygotowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej". "Planowany budżet Programu wynosi ponad 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł pochodzących z budżetu państwa, co oznacza wzrost zaangażowania budżetu państwa o 180 mln zł względem edycji programu na lata 2016-2020. Program ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Przyjęcie uchwały planowane jest w II kwartale 2021 r." - wyjaśniono.

Dofinansowanie promocji czytelnictwa

Dodano, że "promocji czytelnictwa służą także Programy Ministra, m.in. Literatura (dofinansowanie wydań wartościowej literatury), Czasopisma (wsparcie dla czasopism kulturalnych i humanistycznych), Partnerstwo dla książki (program wzmacniający pozycje bibliotek i księgarń) i Promocja czytelnictwa (dotacje na festiwale, wydarzenia i inne inicjatywy proczytelnicze)".

"W ramach Programów dofinansowanie otrzymują m.in. wartościowe, niekomercyjne publikacje literatury polskiej i światowej, debiuty pisarskie, czyli pierwsze publikacje w formie książkowej (drukowanej lub w formie e-booka) autorów piszących w języku polskim, pisarze, którzy adresują swoją twórczość do dzieci i młodzieży, projekty podnoszące poziom świadomości literackiej oraz promujące najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej. Ze wsparcia mogą korzystać zarówno instytucje kultury, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze, jak i osoby prawne" - czytamy w komunikacie resortu.

Wsparcie dla niezależnych księgarń

MKDNiS przypomniało, że w 2020 roku Polska wystąpiła do Rady Unii Europejskiej o umożliwienie wprowadzenia do systemów podatkowych krajów UE preferencyjnej stawki 0 proc. VAT na książki i czasopisma. "MKDNiS współpracuje w tym zakresie z Ministerstwem Finansów. Dzięki staraniom Polski, udało się doprowadzić do tego, że w aktualnej propozycji nowelizacji dyrektywy VAT przedstawionej przez prezydencję portugalską książki i czasopisma zostały uwzględnione wśród bardzo wąskiej grupy kategorii, do których państwa członkowskie miałyby możliwość stosowania 0 proc. stawki VAT po przyjęciu i wejściu w życie reformy unijnego systemu stawek VAT" - przekazano.

Poinformowano, że "w MKDNiS dobiegają końca prace nad programem, którego celem byłoby wsparcie małych niezależnych księgarń nie tylko kluczowego jako elementu rynku książki, ale także z uwagi na ich kulturotwórczy charakter i uzupełniającą względem bibliotek rolę w zapewnianiu dostępu do kultury literackiej". "Szczegółowe założenia programu, który stanowić ma również pomoc w obecnej trudnej sytuacji epidemicznej, są w trakcie uzgadniania" - napisano.

Nie czekaj do ostatniej chwili, pobierz za darmo program PIT 2020 lub rozlicz się online już teraz!