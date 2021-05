Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował w poniedziałek, że do Polski nie dotrze transport 800 tys. szczepionek od firmy AstraZeneca. - Firma po raz kolejny opóźnia dostawy. To będzie miało wpływ na funkcjonowanie części punktów szczepień - przekazał.

- Już teraz przepraszamy państwa za pewne niedogodności. Niektórzy pacjenci będą mieli przesunięte terminy szczepienia - czy to pierwszą, czy to drugą dawką - przekazał Dworczyk na konferencji prasowej w Wałbrzychu.

- Jest to związane z kolejnym bardzo poważnym opóźnieniem firmy AstraZeneca. Mam nadzieję, że za tydzień sytuacja zostanie unormowana - dodał.



Szef KPRM zapewnił, że z uwagi na fakt, że "jest to kolejna w ostatnich tygodniach i miesiącach sytuacja, że firma AstraZeneca zmienia termin dostawy albo zmniejsza liczbę dostarczanych szczepionek", to rząd zdecydował, że w czerwcu nacisk zostanie położony na szczepienia preparatami od innych firm.



Dostawa szczepionek Pfizera

- W poniedziałek do Polski dotarło 1,2 mln dawek szczepionki firmy Pfizer - poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

W czwartek ma dotrzeć do Polski 330 tys. dawek szczepionki firmy Johnson & Johnson, a w sobotę - 259 tys. Moderny.

Ponad 18 mln szczepień

W Polsce wykonano blisko 18 mln szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 5,5 mln osób.

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, zaś preparat opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania jednej dawki.

Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mogą być zaszczepione przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.