Komendant Wojewódzki Policji w Opolu odwołał podinsp. Józefa Chudobę ze stanowiska szefa policji w Krapkowicach - poinformowało w środę biuro prasowe KWP w Opolu. Według nieoficjalnych informacji ma to związek z interwencją u 14-letniego Macieja R.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Według starosty krapkowickiego Macieja Sonika, który pozytywnie opiniował wniosek o odwołanie podinspektora Józefa Chudoby ze stanowiska komendanta powiatowego, decyzja była uzasadniona m.in. ze względu na troskę o utrzymanie poziomu zaufania społecznego do Policji po ostatnich działaniach wobec 14-letniego Macieja R.

Sprawa dotyczy interwencji po jednym z protestów Strajku Kobiet. Nastolatek udostępnił na swoim profilu społecznościowym informację o zdarzeniu. Do jego domu przyszło dwóch funkcjonariuszy policji, którzy mieli go straszyć m.in. wieloletnim pobytem w zakładzie poprawczym i więzieniu. Policja skierowała sprawę do sądu rodzinnego, który odmówił wszczęcia postępowania w sprawie małoletniego.