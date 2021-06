Papież Franciszek pozdrowił uczestników XXV Spotkania Młodych Lednica 2000. Podczas transmisji wydarzenia odbywającego się na Polach Lednickich wyemitowano nagranie wypowiedzi Ojca Świętego.

Z powodu pandemii Lednica, tak jak rok wcześniej, odbywa się online. Uczestnicy gromadzą się nie na Polach Lednickich, ale przy komputerach i telewizorach.

Hasło lednickiego spotkania

Papież skierował pozdrowienia do uczestników spotkania podczas ostatniej środowej audiencji generalnej w Watykanie.

- Dziś w sposób szczególny jednoczę się duchowo z młodymi, którzy już od 25 lat w tych dniach gromadzą się w Lednicy, u źródeł chrzcielnych Polski, aby odnawiać swoją przynależność do Chrystusa - powiedział papież Franciszek.

Ojciec Święty przypomniał, że tegorocznym hasłem lednickiego spotkania jest słowo "Usłysz".

- W Biblii to słowo wprowadza w Dekalog, uwrażliwia sumienia i wzywa do słuchania Pana i do miłowania Go z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił. Duch Święty, który towarzyszy wam w modlitwie, niech otwiera wasze serca na słuchanie, rozpala waszą miłość do Chrystusa i umacnia waszą wierność Jego słowu. Z serca wam błogosławię! - dodał.

Wcześniejsze wypowiedzi papieży

Papieskie pozdrowienia towarzyszą Lednicy od początku jej istnienia. Wcześniej słowo do młodych zgromadzonych w Wielkopolsce kierowali Jan Paweł II i Benedykt XVI. W materiale filmowym przypominającym historię lednickich spotkań wyemitowano fragmenty wcześniejszych papieskich wypowiedzi.

Spotkania na Polach Lednickich odbywają się od 1997 r. W poprzednich latach gromadziły nawet ponad 150 tys. osób. Twórcą Lednicy był zmarły w grudniu 2015 r. dominikanin o. Jan Góra.