Ojciec Leon Knabit z opactwa benedyktynów w Tyńcu trafił do szpitala. Zakonnik poczuł się gorzej we wtorek po południu i konieczne są dodatkowe badania. Jego współbracia poprosili wszystkich o modlitwę.

Zdjęcie Ojciec Leon Knabit /Karol Porwich/East News /East News

Sam Leon Knabit - także w mediach społecznościowych - napisał, że po przymusowym pięciodniowym leżeniu trafił na Oddział Rehabilitacyjny Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. "Pamiętam w modlitwie i o modlitwę proszę" - zwrócił się do wiernych.

O. Leon Knabit, który w grudniu skończył 91 lat, jest najstarszym wiekiem członkiem wspólnoty benedyktynów w Tyńcu. Pod koniec października po zakażeniu koronawirusem trafił do Szpitala im. Żeromskiego, opuścił go w pierwszych dniach listopada.

Święcenia kapłańskie o. Knabit przyjął w 1953 roku, w opactwie benedyktyńskim mieszka od 1958 r. W latach 2001-2002 był tam przeorem.

O. Leon słynie z werwy i poczucia humoru, podąża za duchem czasu - nieobce mu są nowe technologie, internet i media społecznościowe. Lubiany rekolekcjonista niejednokrotnie występował w telewizji - w takich programach, jak m.in. "Ojciec Leon zawodowiec", "Ojciec Leon zaprasza", "Sekrety mnichów". W 2016 r., w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie, był twarzą kampanii "Młodość to stan ducha". Ukazała się też wtedy jego książka "Młodość to nie tylko wiek. Młodość to stan ducha".