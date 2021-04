Ogromny guz u kobiety, która leczyła się przez teleporady

Podczas pandemii koronawirusa 74-latka z Namysłowa leczyła się wyłącznie przez teleporady. Kiedy zgłosiła się do szpitala, okazało się, że ma w brzuchu olbrzymiego guza. "Kochani pacjenci, nie bagatelizujcie objawów choroby" - napisali lekarze i opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcia.

Zdjęcie Zdjęcie, które opublikowali lekarze / Facebook / Namysłowskie Centrum Zdrowia / facebook.com

Reklama

Medycy z Namysłowskiego Centrum Zdrowia podzieli się na Facebooku historią mieszkanki tego miasta. Jak poinformowali zrobili to "ku przestrodze".

74-latka miała brzuch jak kobieta w ciąży

Reklama

W marcu do poradni chirurgicznej szpitala zgłosiła się 74-letnia kobieta. Panią Wandę zaniepokoił szybki i bardzo duży przyrost jej brzucha. Szczupła kobieta miała brzuch wielkości brzucha kobiety w zaawansowanej ciąży.

74-latka przekazała lekarzom, że z problemem zmaga się od półtora miesiąca. W tym czasie z powodu pandemii koronawirusa, leczyła się wyłącznie przez teleporady. Niestety, kobiecie nie zostały zlecone żadne badania diagnostyczne.

Pacjentka w trybie natychmiastowym została skierowana na odział chirurgiczny, gdzie zrobiono jej badania tomografii komputerowej. Okazało się, że ma w jamie brzusznej ogromnego guza.





Jedynym wyjściem była operacja

Jak poinformowali lekarze, guz spowodował już spore zmiany w organizmie kobiety - przesunięcie narządów wewnętrznych oraz problemy z oddychaniem. Jedynym wyjściem była operacja. Zabieg przeprowadzili ordynator oddziału chirurgicznego dr nauk med. Jerzy Ceglecki oraz dr Andrzej Jezierski. Wielkość guza zaskoczyła nawet samych lekarzy. "Guz był olbrzymi. Cały zaangażowany w zabieg personel medyczny nie krył zdziwienia rozmiarem zmiany" - poinformował szpital.



Guza udało się wydobyć w całości, bez żadnego uszkodzenia. Dzięki temu patomorfolog miał możliwość przeprowadzenia w pełni badania histopatologicznego.



Pacjentka dobrze zniosła operację. Już następnego dnia czuła się "świetnie", a tydzień później opuściła szpital "w bardzo dobrej kondycji, z uśmiechem na ustach".





"Nie bagatelizujcie objawów"

"Wzruszona Pani Wanda nie kryła, że dzięki temu, że nasz szpital przyjmuje pacjentów na wszystkich oddziałach, została szybko zdiagnozowana i zoperowana. Ze smutkiem wspominała, że przez pandemię ma ograniczony dostęp do lekarzy i leczenia szpitalnego, bo większość szpitali przyjmuje tylko pacjentów covidowych" - wspominają lekarze.



W związku z nagłośnieniem przypadku pani Wandy, lekarze zaapelowali do pacjentów.



"Kochani pacjenci, nie bagatelizujcie objawów choroby i mimo pandemii korzystajcie z dostępnej dla was diagnostyki i konsultacji lekarskich, a także podejmujcie decyzję o leczeniu szpitalnym" - czytamy. - "Jeżeli będziemy zwlekać, to nie wszyscy będą mieli tyle szczęścia, co nasza pacjentka" - ostrzegli.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Niedzielski: Maseczki zdejmiemy, gdy zachorowania spadną do 4-5 tys. dziennie RMF

Darmowy program - rozlicz PIT 2020