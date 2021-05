Na scenie muzycznej był obecny przez dekady, a jego niedawna śmierć wstrząsnęła Polakami. Krzysztofa Krawczyka, jednego z najpopularniejszych piosenkarzy, postanowili upamiętnić radni łódzkiego sejmiku wojewódzkiego. W czwartek przyznali mu Odznakę za Zasługi dla Województwa Łódzkiego.

Zdjęcie Krzysztof Krawczyk zmarł w wieku 74 lat / Artur Szczepański / Reporter

Artysta zmarł 5 kwietnia w Łodzi, w wieku 74 lat. Pochowano go na leśnym cmentarzu w podłódzkiej miejscowości Grotniki, gdzie wokalista od lat mieszkał z żoną.

Z wnioskiem o odznaczenie wystąpiły władze samorządowe powiatu zgierskiego. Wniosek o uhonorowanie Krzysztofa Krawczyka został przyjęty przez radnych sejmiku jednogłośnie. Odznaka za Zasługi dla Województwa Łódzkiego jest przyznawana wybitnym obywatelom regionu - postaciom, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego województwa. Dotychczas odznakę przyznano 28 osobom i instytucjom.

Legenda polskiej estrady

Krzysztof Krawczyk urodził się 8 września 1946 r. w Katowicach. Zadebiutował w 1963 r. w zespole Trubadurzy, a 10 lat później rozpoczął karierę solową. W latach 70. wylansował m.in. przeboje "Jak minął dzień", "Parostatek" i "Pamiętam Ciebie z tamtych lat".

Na początku lat 80. Krawczyk wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie koncertował w klubach Chicago i Las Vegas. Po powrocie do kraju w 1988 r. miał poważny wypadek samochodowy, co zmusiło go do wycofania się na pewien czas z życia artystycznego. Na początku lat 90. wrócił na krótko do USA, by nagrać w Nashville płytę "Eastern Country Album". W połowie lat 90. wrócił na stałe do Polski.

Krawczyka wyróżniał prezydent i samorząd

W 2000 r. wystąpił przed papieżem na Placu Świętego Piotra. W tym samym roku spotkał się z urodzonym w Sarajewie kompozytorem Goranem Bregowiczem, z którym nagrał płytę "Daj mi drugie życie". W 2002 r. ukazał się album Krawczyka "Bo marzę i śnię", a w kolejnych latach - m.in. "To, co w życiu ważne", "Tacy samotni" i "Nigdy nie jest za późno".

W 2004 Krawczyk otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Wtedy też, wraz z pozostałymi Trubadurami, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Sześć lat temu miasto Łódź przyznało mu odznakę "Za Zasługi", a w 2017 r. wraz z zespołem Trubadurzy otrzymał Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".