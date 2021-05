Od północy w sobotę ponownie otwarte mogą być hotele, ale z limitem 50 proc. zajętych pokoi. Do 14 maja posiłki dla gości mogą być dostarczane do pokoju, nie można spożywać ich w hotelowych restauracjach.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ukazało się w Dzienniku Ustaw.

Od 8 maja do 5 czerwca przywrócona będzie działalność hoteli, ale z limitem 50 proc. zajętych pokoi.

"Ograniczenia liczby udostępnianych pokoi nie stosuje się do pobytu gości będących żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy w rozporządzeniu.



Jak wskazano w dokumencie, do 14 maja posiłki dla gości hotelowych mogą być dostarczane do pokoju i to tylko tym, którzy spędzą w obiekcie co najmniej jedną dobę. Lokale gastronomiczne do 14 maja będą mogły sprzedawać posiłki tylko na wynos.

Za tydzień otwarcie ogródków gastronomicznych

Rozporządzenie zakłada, że od 15 maja do 28 maja restauracje będą mogły serwować posiłki w ogródkach gastronomicznych. Przewidziano, że co drugi stolik w ogródku będzie musiał pozostać wolny, a odległość między stolikami ma wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajdzie się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Jak czytamy w rozporządzeniu, od 29 maja do 5 czerwca b.r. poza tym, że jedzenie będzie mogło być serwowane w ogródkach gastronomicznych, dopuszczalna będzie też konsumpcja w lokalach i wydzielonych strefach gastronomicznych na stacjach paliw pod warunkiem, że klienci do czasu zajęcia miejsca będą mieli zakryte usta i nos. Zakrywanie ust i nosa obowiązywać będzie obsługę kelnerską.

15 maja zostanie zniesiony obowiązek zakrywania nosa i ust na otwartym powietrzu.