Ocenili wyrok TK w sprawie aborcji. Sondaż

57,4 proc. badanych zdecydowanie źle ocenia wyrok TK zaostrzający przepisy w sprawie aborcji, a 21,5 proc. raczej źle – wynika z sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl. Z kolei aż 67 proc. jest za utrzymaniem dotychczasowego tzw. kompromisu aborcyjnego.

Zdjęcie Gdańsk: Dziesiąty dzień protestów po wyroku TK ws. aborcji /Wojciech Strozyk/REPORTER /East News

W sondażu Estymatora dla DoRzeczy.pl badanych zapytano, oprócz preferencji partyjnych, także o bieżące kwestie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego warunki przerywania ciąży oraz wywołanych nim protestów społecznych.

Badani zapytani zostali, czy w wyborach byliby gotowi oddać swój głos na Ogólnopolski Strajk Kobiet. Tylko 8,7 proc. badanych zadeklarowałoby poparcie dla takiego komitetu, a aż 87,9 proc. było na nie. 3,4 proc. nie miało w tej kwestii zdania.

Zdecydowanie źle wyrok Trybunału Konstytucyjnego oceniło 57,4 proc. respondentów, a raczej źle - 21,5 proc. Opcję zdecydowanie dobrze" wskazało 8,9 proc. badanych, a raczej dobrze - 12,2 proc.

Utrzymanie dotychczasowego tzw. kompromisu aborcyjnego zgodnie z przepisami z 1993 r. jest 67 proc. badanych przez Estymatora. 19,2 proc. pytanych opowiada się za liberalizacją prawa do aborcji do 12. tygodnia ciąży, a 13,8 proc. deklaruje się jako zwolennicy zaostrzenia prawa do aborcji zgodnie z decyzją TK.

Respondenci także w większości popierają protesty, które odbywają się w Polsce. Taką opcję zadeklarowało 56,1 proc. badanych, a demonstracji nie popiera 38 proc. 5,9 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

Badanie przeprowadzono 29-30 października 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1017 dorosłych osób, metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły, na jaką partię zagłosują.