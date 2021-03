Obostrzenia na Wielkanoc? Episkopat zabiera głos

Przeżywamy bardzo trudny czas pandemii. Przed nami kolejna Wielkanoc, którą przeżywać będziemy w sytuacji bardzo poważnych ograniczeń - powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ, w trakcie briefingu prasowego.

Zdjęcie Ks. Leszek Gęsiak rzecznik KEP /Julian Sojka/East News /East News

- Jesteśmy świadomi jak ważne są te święta dla ludzi wierzących. Wiemy dobrze, że te święta będą wyglądać inaczej niż byśmy chcieli. Człowiek to istota psychofizyczna. Nie tylko ciało, ale i część duchowa jest ważna. Naszym zadaniem, zadaniem kościoła jest zadbać o tę część duchową, która jest nieodłączna od istoty każdego człowieka. Pandemia pustoszy nie tylko nasze zdrowie, ale i pustoszy przeżycie i wpływa Musimy próbować tym wszystkim, którzy tego potrzebują pomóc i ich wesprzeć. Nie ma wątpliwości, że człowiek potrzebuje wiary. Życie bez wiary jest życiem niepełnym - powiedział rzecznik KEP.



- Obecna sytuacja nakłada na nas obowiązki. Troska o to, żeby do maksimum została ograniczona transmisja wirusa jest w tej chwili jedną z najważniejszych rzeczy. Kościół stara się na swój sposób pomóc, by to ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa było skuteczne, ale Kościół ma też swoją misję. W związku z tym, że zbliżają się święta, zostały przygotowane wytyczne odnośnie możliwych rozwiązań - poinformował.



- Nikt nie chciał, by doszło do zamknięcia kościołów, bo jest to bardzo ważna rzecz dla dobra duchowego każdego z nas - powiedział Gęsiak.



Obostrzenia dotyczące kościołów skomentował dla "Rzeczpospolitej" prof. Andrzej Horbana, główny doradca Rady Medycznej przy Premierze RP, który uważa że należy znacznie ograniczyć liczebność ludzi na mszach. A limit jedna osoba na 20 metrów kwadratowych wydaje się rozsądny.

- Do tego święcenie - jeśli już, to na zewnątrz. Decyzje nie powinny być jednak w ręku władz kościelnych, ale państwowych. Pytanie, czy wierni tych zaleceń będą przestrzegać. Wiosną rok temu przestrzegali. Przypomnijmy sobie, jak było zeszłej Wielkanocy. Zwolnienie, jeśli idzie o liczbę osób na spotkaniach, nie powinno dotyczyć osoby zaszczepionej. Jest tu pewien problem. Pojawiły się ostatnio fałszywe zaświadczenia o zaszczepieniu - dodał.

