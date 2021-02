- Jest to dla nas bardzo zła informacja. Tym bardziej, że w Elblągu na razie sytuacja epidemiologiczna jest stabilna. Z pewnością najbardziej dotkliwie odczują te zmiany uczniowie najmłodszych klas - stwierdził prezydent Elbląga Witold Wróblewski, odnosząc się do zapowiedzi powrotu obostrzeń na Warmii i Mazurach w związku ze złą sytuacją epidemiczną. - Zamknięcie całego województwa na pewno będzie dotkliwe dla wielu dziedzin życia gospodarczego i społecznego - ocenił. Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz zaapelował o odpowiedzialność.

Zdjęcie Szkoła w czasie pandemii koronawirusa/ zdjęcie ilustracyjne /Artur Barbarowski /East News

Minister zdrowia zapowiedział w środę, że chce, aby w woj. warmińsko-mazurskim nauka w klasach I-III wróciła do trybu zdalnego. Zamknięte zostaną galerie, muzea, kina, hotele, korty, baseny i inne miejsca użyteczności publicznej.

- Wciąż apeluję do mieszkańców o dystans, dezynfekcję i noszenie maseczek. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i swoich bliskich - powiedział prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, odnosząc się do decyzji Ministerstwa Zdrowia.

Jak przekazał, że cały czas śledzi statystyki zachorowań w mieście. - Od kilku dni są one niepokojące i dlatego jestem w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi, które potwierdziły przypuszczenia, że do Olsztyna dotarła brytyjską odmiana wirusa Sars-Cov-2. Jak mówią lekarze - jest to o wiele bardziej zakaźny wariant - wskazał.

Podkreślił, że "wszelkie obostrzenia, działania i zalecenia są związane z decyzjami na szczeblu rządowym". - Z ostatniej konferencji ministra zdrowia już wiemy, że nauka w klasach 1-3 wróci do systemu zdalnego, wrócą zamknięte galerie, muzea, teatry, baseny i hotele. My ze swojej strony już wcześniej uprościliśmy procedury dla dyrektorów placówek edukacyjnych i wychowawczych, którzy wnioskują o naukę zdalną lub zamknięcie placówek tam, gdzie jest to konieczne - dodał.

- W naszym urzędzie od początku pandemii także staramy się dbać o pracowników i mieszkańców, którzy przychodzą do nas załatwić swoją sprawę. Skupiamy się na najważniejszych problemach i sprawach. Stosujemy wszystkie możliwe sposoby świadczenia pracy, w tym pracę zdalną. Robimy wszystko, by olsztynianie jak najmniej odczuwali te utrudnienia - dodał.

- Jest to dla nas bardzo zła informacja, tym bardziej że w Elblągu na razie sytuacja epidemiologiczna jest stabilna. Z pewnością najbardziej dotkliwie odczują te zmiany uczniowie najmłodszych klas, którzy znów wracają do nauczania zdalnego. Jak wiemy, niestety jest ono dużo mniej efektywne - ocenił z kolei prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

- Ponieśliśmy też jako samorząd duże koszty przygotowania naszych instytucji, w tym obiektów sportowych, do ponownego otwarcia, a już musimy je zamykać. Zamknięcie całego województwa na pewno będzie dotkliwe dla wielu dziedzin życia gospodarczego i społecznego- wskazał prezydent Elbląga.

Sytuacja w województwie

Szef resortu zdrowia Andrzej Niedzielski poinformował w środę, że w woj. warmińsko-mazurskim ponad dwa razy przekroczono średniej krajową nowych zakażeń.

Poinformował, że w woj. warmińsko-mazurskim wskaźnik nowych dziennych zakażeń wynosi 45 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. Średnia krajowa to 20 nowych dziennych zakażeń na 100 tys. mieszkańców.

Niedzielski dodał, że odsetek pozytywnych testów wynosi w skali kraju 19 proc., a w woj. warmińsko-mazurskim przekroczył 34 proc. Dodał, że na 24 próbki zebrane w newralgicznej części tego regionu 16 wykazało mutację brytyjską wirusa.