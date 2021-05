Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz reaguje na słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z wywiadu dla Interii.

Zdjęcie Waldemar Pawlak i Jarosław Kaczyński (arch.) / Mateusz Ochocki/KFP / Reporter

Prezes PiS Jarosław Kaczyński pytany w niedawnym wywiadzie dla Interii o rozmowy z PSL na temat koalicji oraz o spotkanie z Waldemarem Pawlakiem (PSL) odparł, że z Pawlakiem rozmawiał całkiem niedawno. Jak dodał, "z obecnym prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem też były rozmowy".

Kosiniak-Kamysz powiedział, że ostatnia rozmowa Pawlaka z prezesem PiS dotyczyła projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. - Ale tutaj wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik nie posłuchał pana premiera Kaczyńskiego i z komendantem głównym zrobili taką ustawę wbrew strażakom - podkreślił lider PSL.

- Prezes Pawlak przedstawiał swoje argumenty. A nie ma bardziej doświadczonej osoby, która na OSP, by się znała bardziej niż on. Ale minister Wąsik nie posłuchał premiera Kaczyńskiego, tylko zrobił to po swojemu - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Na pytanie, czego dotyczyła jego ostatnia rozmowa z prezesem Kaczyńskim, szef PSL odparł, że ostatnio rozmawiał z Kaczyńskim bardzo dawno temu, jeszcze w ubiegłym roku.