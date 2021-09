Prawo i Sprawiedliwość pozostaje partią, która cieszy się największym poparciem w naszym kraju. 40,2 proc. zwolenników w najnowszym badaniu oznacza, że poparcie dla partii rządzącej wzrosło o 1,8 pkt proc. w stosunku do maja - czytamy.

Po powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki swój wynik znacząco poprawiła Koalicja Obywatelska - o 9,5 pkt proc., co daje jej drugie miejsce z wynikiem 24,1 proc. Przełożyłoby się to jednocześnie na 121 sejmowych mandatów.

Na Ruch Szymona Hołowni Polska 2050 zagłosowałoby 10,9 proc. respondentów (spadek o 11,3 pkt proc.), co przełożyłoby się na 44 mandaty.

Do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica (9 proc. głosów, spadek o 1,8 pkt proc.) i Konfederacja (8,8 proc. głosów, wzrost o 1,7 pkt proc.).

Poza Sejmem znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska, z głosami 3,9 proc. wyborców (spadek o 0,8 pkt proc.).

Chęć oddania głosu na inne niż powyższe ugrupowania zadeklarowała 3,1 proc. ankietowanych, z czego na Kukiz'15 zagłosowałoby 1,5 proc., na Porozumienie Jarosława Gowina - 1,1 proc., a na Agrounię - 0,4 proc.

Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 59 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 10-11 września 2021 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1016 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że wezmą udział w wyborach i określiły, na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować.