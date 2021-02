- Jesteśmy rozczarowani. Po raz kolejny Platforma prezentuje, że jest oderwana od rzeczywistości. Jedyne, czym zajmowała się Platforma Obywatelska, to ona sama - mówi Radosław Fogiel. - Ze spraw ważnych dla Polaków nie było tam nic - dodaje.

Zdjęcie Konferencja prasowa Prawa i Sprawiedliwości /facebook.com

W sobotę odbyła się konferencja Platformy Obywatelskiej, podczas której władze PO przedstawiły swój plan działania na najbliższą przyszłość i wizję kraju po wygraniu kolejnych wyborów parlamentarnych. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada na pomysły opozycji.

- Dzisiaj chcemy rozmawiać o programach dla Polaków. Dzisiaj mówimy o bezpieczeństwie zdrowotnym, społecznym i gospodarczym i tych aspektów zabrakło Platformie Obywatelskiej - mówi Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Olga Semeniuk.

- Dzięki przedsiębiorcom wypracowaliśmy konkretne rozwiązania. Uratowaliśmy ponad 6. mln miejsc pracy. Bezrobocie w Polsce deklasuje się na całkiem dobrym poziomie - ocenia minister. Jak dodaje "bardzo często opozycja omija temat inwestycji - inwestycji krajowych i zagranicznych. O gospodarce nie mówią nic. Tak naprawdę mamy ponad 2,5. mln aktywnych przedsiębiorstw.



- Miał być program, tak naprawdę usłyszeliśmy o programie przejęcia władzy, żadnych konkretów - mówi posłanka Joanna Borowiak- Systematycznie, od 2015 roku, zwiększamy wydatki na służbę zdrowia - podaje Borowiak.

- Rząd Platformy Obywatelskiej doprowadził do tego, że 337. tys. Polaków od roku 2010 - 2015 więcej musiało emigrować - za pracą, za chlebem, bo nie mogli znaleźć pracy, tu na miejscu w Polsce - mówi poseł Robert Gontarz. - Rok 2020 jest rokiem szczególnie trudnym, pod kątem pandemii, ale i pod kątem globalnego kryzysu ekonomicznego. Mimo tego bezrobocie spadło do roku 2020 o ponad 1/3, co oznacza, że dużo więcej osób ma prace. Tarcze finansowe zdały egzamin - dodaje.

"Prawdziwy program Platformy Obywatelskiej"

Jeszcze przed sobotnią konferencją liderów PO, PiS uruchomiło stronę internetową - "Prawdziwy program Platformy Obywatelskiej". Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel przekonuje, że "strona odsłania prawdziwe intencje polityków Platformy za pomocą cytatów".

Na stronie internetowej PiS przypomina wypowiedzi liderów PO m.in. o konieczności podwyższania wieku emerytalnego, przyjmowania uchodźców, czy likwidacji programu 500 plus.