​Nowy i innowacyjny serwis Telewizji Polsat. Dostępny w całym kraju

Treści Polsatu można już oglądać na telewizorze, smartfonie, tablecie, laptopie czy komputerze - w telewizji taką jaką znamy od wielu lat, jak też w internecie, w Polsat Go czy też w serwisie HbbTV.

W serwisie HbbTV Telewizji Polsat, tak samo jak w Polsat Go, będą dostępne w modelu reklamowym programy, które dotychczas można było oglądać bez opłat w Ipli. (Przypominamy, że Ipla będzie działać tylko do końca sierpnia, a od 1 września zmieni się w Polsat Box Go).



- HbbTV od Telewizji Polsat to nowy i innowacyjny serwis - te same treści, które można oglądać w Polsat Go, będą również dostępne w telewizji hybrydowej. Dajemy wszystkim pełną swobodę i wolność wyboru, co do tego jak można oglądać nasz kontent - zgodnie z zasadą: oglądaj kiedy, jak i gdzie chcesz. Również każdy kto ma nasz dekoder Polsat Box z dostępem do telewizji naziemnej i internetu, będzie mógł oglądać w HbbTV swoje ulubione programy - mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat, Grupa Polsat Plus.



Reklama

Dla wszystkich odbiorców telewizji naziemnej

Serwis HbbTV Polsatu będzie dostępny dla wszystkich odbiorców telewizji naziemnej DVB-T, którzy odbierają kanały Telewizji Polsat i mają dostęp do Internetu. "Dostęp do serwisu jest bardzo prosty - wystarczy nacisnąć "OK" na pilocie do telewizora i serwis uruchamia się, udostępniając widzom wiele tysięcy godzin różnych programów z oferty Telewizji Polsat. Nie trzeba instalować dodatkowej aplikacji. Serwis zaprojektowany został z myślą o nowszych telewizorach, wyposażonych w usługę HbbTV w wersji co najmniej 1.5 i podłączonych do internetu" - mówi Paweł Tutka, projektant i twórca serwisu HbbTV Polsatu, ekspert i inicjator wdrożenia w Polsce telewizji hybrydowej. Serwis HbbTV Polsatu posiada identyczny, jak w Polsat GO wygodny i intuicyjny interfejs użytkownika dostosowany do telewizorów.

- Serwis HbbTV Polsatu zapełnia kolejne miejsce, w którym seriale i inne programy telewizji były niedostępne dla naszych widzów - mówi Krzysztof Panek, Zastępca Dyrektora Pionu Projektów Internetowych Grupy Polsat Plus.

Serwis HbbTV Polsatu został zaprojektowany i wdrożony przez Pawła Tutkę oraz Pion Projektów Internetowych Grupy Polsat Plus.

Serwis jest dostępny na terenie Polski.