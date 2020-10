W niedzielę (25 października) do protestujących przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej dołączyli rolnicy. Przez miasto przejechał sznur traktorów.

Zdjęcie Do protestu dołączyli się rolnicy /Stanislaw Bielski /Reporter

W niedzielny wieczór kilkaset osób zgromadziło się na placu przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Dworze Gdańskim, aby wyrazić sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Uczestnicy protestu, podobnie jak w poprzednich dniach, przeszli ulicami miasta pod biuro poselskie Prawa i Sprawiedliwości, gdzie pozostawili znicze i przygotowane przez siebie transparenty, na których widniały hasła takie jak: "Łączymy się przeciwko PiS", "Mamy dość", "J...ć PiS", "To jest wojna", "Nikt nie będzie decydować o moim ciele", "Gdyby ministranci zachodzili w ciążę, aborcja byłaby sakramentem".

Do protestu przyłączyli się rolnicy z Żuław. Obklejone różnego rodzaju plakatami ciągniki jechały powoli za uczestnikami manifestacji. Spowodowało to utrudnienia w ruchu. "Chcemy wyboru, a nie PiS terroru", "Rolnicy przeciwko 5 Kaczyńskiego", "Wy...ć" - to hasła, jakie można było dostrzec na banerach zawieszonych na traktorach.

W czwartek (22 października) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją.

Wyrok TK wywołał protesty w wielu miastach w Polsce.