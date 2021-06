- Niech ten dzień będzie początkiem bezpiecznego poruszania się po drogach, jednak nic nie zastąpi zdrowego rozsądku - tak o wejściu w życie 1 czerwca znowelizowanych zasad ruchu drogowego mówił we wtorek, w Dniu Dziecka, premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki

Od wtorku obowiązują nowe przepisy Prawa o ruchu drogowym, które wprowadzają m.in. pierwszeństwo pieszych wchodzących na przejście przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju, zakaz tzw. jazdy na zderzak i ujednolicenie ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym niezależnie od pory dnia.

- Niech ten dzień będzie początkiem jak najbardziej bezpiecznego poruszania się po drogach. Cieszę się, że dzisiaj, w tym dniu wchodzą nowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym - mówił w Morawiecki podczas wizyty w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze (Mazowieckie), gdzie wziął także udział w lekcji dla dzieci dotyczącej ruchu drogowego.

Premier apelował też do kierowców, aby w związku ze znowelizowanymi przepisami zachowali szczególną uwagę przed przejściami dla pieszych.

"Zakładajcie kaski i odblaski"

Morawiecki wśród elementów bezpieczeństwa w ruchu drogowym wymienił odpowiednią edukację, infrastrukturę i przepisy. Premier zapewniał też o budowie kolejnych chodników, sygnalizacji świetlnych, rond, kładek i barierek, które mają - jak mówił - tworzyć lepszą przestrzeń dla pieszych i rowerzystów.

Szef rządu podkreślał również rolę rowerzystów, których - jak dodawał - jest coraz więcej - i apelował do nich o zakładanie kasków i elementów odblaskowych.

Premier apelował także do dzieci i młodzieży o zachowanie ostrożności w okresie wakacji.

Przypomniał, że w najbliższym czasie rząd przeznaczy 2,5 mld zł na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez rozbudowę infrastruktury.

- Jednak nic nie zastąpi zdrowego rozsądku, naszej uwagi, uważności - naszej jako pieszych, rowerzystów i kierowców - mówił Morawiecki.

Zgodnie ze zmienionymi, od wtorku, przepisami pieszy wchodzący na pasy ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem za wyjątkiem tramwaju.

Pieszy nie może korzystać z telefonu na pasach

Według nowych przepisów kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić mu pierwszeństwa.

W regulacji zawarto zapis, zgodnie z którym podczas wchodzenia czy przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na pasach, pieszy nie będzie mógł korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, które może rozpraszać jego uwagę.

Nowela wprowadziła także zakaz jazdy zbyt blisko następnego samochodu na autostradach i drogach ekspresowych, popularnie nazywanej jazdą na zderzaku. Odstęp między pojazdami ma być nie mniejszy niż połowa prędkości, z jaką porusza się dany pojazd. Oznacza to, że kierowca jadący z prędkością 100 km/h powinien jechać w odległości 50 metrów za pojazdem przed nim. Wyjątkiem ma być manewr wyprzedzania.

Nowe przepisy ujednolicają także dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym, obniżając ją do 50 km/h bez względu na porę doby. Do tej pory w godzinach nocnych (od 23 do 5) dopuszczalną prędkością maksymalną było 60 km/h. Jak wskazywali autorzy projektu, różnica prędkości między 50 a 60 km/h ma istotne znaczenie w kontekście długości drogi hamowania pojazdu oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych.