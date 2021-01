Jak poinformował minister zdrowia, od początku lutego nadal funkcjonować będzie nauczanie stacjonarne w klasach I-III oraz tryb zdalny dla starszych roczników. - Jeżeli przeprowadzone w drugim tygodniu badanie przesiewowe nauczycieli wykaże, że pójście uczniów z klas I-III do szkól nie podniosło w znaczący sposób zachorowalności, to będzie to dawało przestrzeń do powrotu pozostałych uczniów do szkół - dodał minister zdrowia.

Zdjęcie Otwarcie szkół. Decyzja najwcześniej 14 lutego /Piotr Molecki/East News /East News

- Za dwa tygodnie będziemy podejmowali kolejne decyzje w sprawie obostrzeń - poinformował w czwartek Adam Niedzielski. Minister podał także, że do tego momentu nadal będzie obowiązywał tzw. "etap odpowiedzialności".

Jak podkreślił, w kwestii nauczania rząd przyjął "podeście ostrożne, konserwatywne, oparte na dowodach, a nie tylko hipotezach".

Zaznaczył, że przed decyzją o uruchomieniu nauczania stacjonarnego w klasach 1-3 w szkołach podstawowych, wykonano badanie przesiewowe wśród nauczycieli, podczas którego przebadano 130 tys. edukatorów. Jak dodał, "stwierdziliśmy 2-procentowy udział aktywnych zakażeń".

Powrót do szkół - decyzja po kolejnym badaniu

Szef resortu zdrowia zapowiedział ponadto, że kolejne badanie przesiewowe wśród nauczycieli przeprowadzone zostanie w drugim tygodniu lutego.

